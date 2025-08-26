Ramón Arcusa se despide roto de la otra pata del Dúo Dinámico, Manuel de la Calva: "No lloréis por él, no le gustaría"

Días tristes los que vive la cultura española esta última semana de agosto. Si este lunes conocíamos el fallecimiento a los 42 años de la actriz Verónica Echegui, este mismo martes el mundo de la música despide a Manuel de la Cava, la mitad del Dúo Dinámico. Creador de grandes éxitos como Perdóname, Resistiré o Soy un truhán, soy un señor, junto a su otra pata, Ramón Arcusa (88), su fallecimiento ha generado una gran conmoción. Ha muerto de una fibrosis pulmonar a los 88 años.

Y precisamente Ramón Arcusa ha dejado un mensaje de despedida a través de las redes del grupo: "Manolo de la Calva, mi amigo del alma, más que hermano, compañero de cien aventuras y de mil canciones nos ha dejado hoy. No lloréis por él, no le gustaría. Fue el alma de Dúo, siempre alegre, optimista, positivo. Cantad con él en esta despedida".

El compositor, ya sin su otra mitad, ha añadido emocionado junto a una foto del artista: "Gracias por tanto, amigo. Ya eres eterno. Cuídate allá donde estés. Te vamos a echar mucho de menos. Myrna, Vicky y Daniel... un más que fuerte abrazo".

Entre las respuestas, se ha encontrado con la de Ángeles Muñoz de Camela: "No puede una evitar ponerse triste. Siempre en mi recuerdo. Mi infancia... Gracias por vuestra trayectoria y por vuestras canciones eternas. Mi madre se va a poner muy triste os lo aseguro. Mis condolencias y mi abrazo fuerte a toda la familia y amigos. Un beso al cielo", ha expresado en X.

Con más de 1.200 canciones compuestas en más de 65 años de carrera y títulos emblemáticos como Resistiré o Perdóname, Manuel de la Calva y Ramón Arcusa son los artífices de ese álbum musical que está en la memoria de todos. Creadores también del mítico La, la, la que hizo a Massiel ganadora de Eurovisión en 1968, nunca se separaron desde que formaron el grupo en 1959. Precisamente fue el año pasado cuando celebraron 65 años en la música y recibieron la Medalla de Honor de la Sociedad General de Autores de España (SGAE).

"La verdad es que jamás contamos las canciones que hemos hecho: ahora las han contado en SGAE para nosotros", celebró agradecido De la Calva en declaraciones a Efe por el hito de ese millar de canciones. "¡Que nos quiten lo 'bailao'!", exclamó Ramón Arcusa. Manuel compartió su vida con Myrna Carvajal, el gran amor de su vida y madre de sus dos hijos, Vicky y Daniel. Fue en 1968 cuando se conocieron, casándose en 1972.