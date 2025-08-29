María Patiño vuelve tras su paso fugaz por TVE: "Este programa nos va a devolver la complicidad con el público"

El equipo de Sálvame vuelve a la carga el lunes, 1 de septiembre, tras su fugaz paso por TVE con La familia de la tele. Algunos de los colaboradores estrella de estos programas se reunirán en No somos nadie, el programa que emitirá TEN de lunes a viernes, de 15.30 a 19.00. Otros, como Lydia Lozano, no estarán con ellos porque ha puesto rumbo a Telecinco, tal y como ha adelantado Informalia. En No somos nadie tampoco participarán Kiko Hernández ni Chelo García Cortés.

Al frente del programa estarán María Patiño (de lunes a jueves) y Carlota Corredera (los viernes), acompañadas por Belén Esteban, Kiko Matamoros, Marta Riesco, Arnau Martínez, Alberto Guzmán, Ana Gurguí, Carolina Sobe y David Insua, entre otros colaboradores. El programa, producido por La Osa, será un híbrido entre Ni que fuéramos Shhh y Tentáculos, los dos programas que anteriormente emitió TEN.

"No somos nadie es la evolución natural de lo que vivimos en Ni que fuéramos Shhh: un espacio donde la verdad, la emoción y la espontaneidad mandan. Regreso con la ilusión intacta, con la misma pasión que me hizo enamorarme de la televisión en directo en los inicios de mi carrera", explica María Patiño. "Sé que este programa nos va a devolver esa complicidad con el público que nunca perdimos, solo estaba esperando su momento y su lugar para renacer".

"En Ni que fuéramos Shhh descubrimos que la tele todavía podía ser genuina, costumbrista, divertida y cercana, y yo quiero seguir por ese camino, sin ataduras y mostrándome tal cual soy, con mis defectos y mis virtudes", indica Belén Esteban. "La Belén de siempre regresa a casa, con nuevas ventanas abiertas al futuro. Me voy a entregar al 100%, como siempre, porque este proyecto tiene todo lo que me hace feliz", señala la colaboradora.

Carlota Corredera, por su parte, cree que "con No somos nadie cerramos un círculo y abrimos otro, más grande y más libre". "Mi reto es aportar mi voz y mi mirada cada viernes para seguir construyendo una televisión valiente, sin complejos, capaz de conectar con la audiencia en los distintos soportes donde habitamos y no deje a nadie indiferente", afirma Carlota Corredera.