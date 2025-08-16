La visita sorpresa de Belén Esteban a Anabel Pantoja en su primer verano como mamá: "No me preguntéis cómo..."

Anabel Pantoja está viviendo un verano de lo más intenso. Todo empezó con un percance en una fiesta de influencers antes de sus vacaciones, que le provocó una dislocación de hombro y la obligó a tenerlo inmovilizado por unas semanas. Una vez recuperada, se embarcó en su primer viaje estival como mamá, acompañada de su novio David y su pequeña Alma, en un crucero por el Mediterráneo. En una de las paradas, concretamente en Pisa, la sobrina de la tonadillera sufrió un golpe de calor que la hizo regresar al barco antes de lo previsto. Ya de nuevo instalada en su hogar canario, la prima de Isa Pi ha recibido la visita sorpresa de su amiga íntima Belén Esteban, junto a su marido Miguel.

"No me preguntéis cómo, pero de momento acaban de aparecer a darnos una sorpresa", ha compartido en una historia en sus redes.

En la foto, la de Paracuellos del Jarama aparece brindando con una cerveza en mano junto a su marido, Miguel; David, el novio de Anabel; y la propia Anabel, que sostiene en brazos a su pequeña con una mueca de felicidad inmensa. La que fuera la princesa del pueblo y la sobrina de Isabel Pantoja son uña y carne, y así lo demuestran cada que vez que se juntan. De hecho, la última vez que las vimos juntas fue en el pregón del Día del Orgullo LGTBIQ+ en Sevilla, donde la ex de Jesulín de Ubrique era la pregonera.

Aun así, este verano está siendo especialmente difícil para Anabel, que sigue pendiente la investigación judicial sobre su hija, que ella y David Rodríguez afrontan en los juzgados canarios. Recordemos que la pequeña Alma estuvo ingresada en el Hospital Materno Infantil de Gran Canaria durante 18 días, 13 de ellos en la UCI.

El verano de Belén tampoco ha sido nada tranquilo. La que fuera colaboradora de La familia de la tele ha disfrutado de unos días muy especiales junto a su hija, Andreita Janeiro, que actualmente vive en Los Ángeles donde trabaja en el sector de la comunicación, y a la que visita siempre que tiene ocasión. Después se fue de escapada exprés a Ibiza, destino predilecto de los VIP en los meses estivales, también se reservó unos días para compartirlos con su madre en Benidorm.