Chris Hemsworth celebra su cumpleaños en Ibiza con Matt Damon y otros VIPs, pero sin Elsa Pataky: el yate que no falte

Apenas ha pasado un mes desde que Elsa Pataky diera la bienvenida a los 49 años. Lo hizo acompañada de su marido, Chris Hemsworth, y sus hijos en la presentación de la segunda temporada de Limitless: Live Better Now, en la que trabaja el actor. Sin embargo, ahora que es él quien cumple años -recibió los 42 el pasado domingo, 10 de agosto-, la artista no está a su lado. La estrella de Hollywood ha celebrado una fiesta a bordo de un superyate en Ibiza, pero ni rastro de Pataky. Eso sí, ella le ha dedicado unas bonitas palabras en la distancia.

Al igual que la cantante Dua Lipa, que también ha soplado las velas en la isla pitiusa, la estrella de los Vengadores ha reunido sobre las aguas cristalinas a varios amigos, entre ellos, su hermano, el también actor Liam Hemsworth, así como al director Taiki Waiti, la cantante Rita Ora y los intérpretes Matt Damon y Bobby Holland.

El cumpleañero, vestido con una camiseta de tirantes de color blanco y un bañador negro, ha recibido sonriente a sus invitados, que han sido fotografiados conversando, bailando y desplazándose de un lado a otro del barco. La isla está repleta de rostros conocidos. Hace unos días veíamos disfrutando de sus fiestas al presidente de Amazon, Jeff Bezos, y a su mujer, la periodista Lauren Sánchez, quienes se reunieron con Leonardo Dicaprio. Este vivió recientemente un pequeño incidente con la Guardia Civil.

Por su parte, la actriz de Al salir de clase ha emitido un mensaje públicamente para felicitar a su marido. "Feliz cumpleaños a mi Rocky Balboa. Eres el mejor de los mejores", ha expresado, incluyendo en el post una imagen de ambos. Se desconocen los motivos por los que no ha acudido a la fiesta, si bien es cierto que la intérprete continúa con sus compromisos profesionales en verano, como el rodaje de la continuación de Matices. Su marido, con el que a finales de este año cumplirá 15 años de matrimonio, es su gran apoyo. También en la distancia.