Jeff Bezos y Lauren Sánchez se reencuentran con Dicaprio y su novia en Ibiza: yate de lujo, discotecas y una luna de miel infinita

Fue en junio cuando Jeff Bezos y Lauren Sánchez contrajeron matrimonio en la pintoresca isla de San Gregorio Maggiore, en Venecia. Pero la fiesta continúa. El matrimonio disfruta de una extensa luna de miel por Europa, que, como era de esperar, ha contado con una parada en Ibiza.

El presidente de Amazon y la presentadora fueron vistos recientemente disfrutando de la isla pitiusa, uno de lo destinos preferidos de los famosos cada verano. El matrimonio salió de fiesta a una conocida discoteca en la que los asistentes pudieron presenciar a la comunicadora bailando a ritmo de la música, mientras Bezos pasó el rato concentrado en sus conversaciones.

Leonardo DiCaprio, un asiduo de la isla ibicenca, también se encontró con ambos magnates. Lo hizo unos días después, en alta mar. Bezos llevaba una camisa de lino blanca y pantalón beige, mientras ella lucía un vestido de encaje que combinó con una pamela. El actor, por su parte, cubría su rostro con unas gafas de sol y una gorra, complementos que le permitieron pasar desapercibido.

El matrimonio recibió a Dicaprio y su novia, Vittoria Ceretti, a bordo del imponente Koru. El yate es uno de los más caros y sostenibles del mundo, y ha sido protagonista frecuente en los veranos de la élite de Hollywood y Silicon Valley. Con su diseño elegante y tecnología de última generación, ofrece un entorno privado y exclusivo para este tipo de encuentros.

Unos días atrás, el yate navegaba por el sur de Francia, donde el matrimonio disfrutó del paraje de Saint-Tropez, en la Costa Azul.

Tras su ceremonia veneciana, Sánchez y Bezos protagonizaron una serie de eventos que reunieron a más de 200 VIPs del panorama internacional. Entre los invitados destacados se encontraban Oprah Winfrey, Kim Kardashian, Bill Gates, Usher, Kendall o Kylie Jenner, quienes convivieron con otras celebridades de las esferas del entretenimiento, la política y la tecnología. Algunos de ellos les acompañan en la luna de miel, aunque