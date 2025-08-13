Dua Lipa sopla las velas en Ibiza con un exclusivo diseño ibicenco de Jacquemus: las imágenes de una fiesta de ensueño

Dua Lipa es una gran admiradora de nuestro país y, en especial, de Ibiza. La cantante ha viajado en numerosas ocasiones a la isla pitiusa para disfrutar del verano, algo que repitió este pasado fin de semana de la mano de su prometido, el actor Callum Turner. A punto de recibir los 30, el próximo 22 de agosto, la artista británicoalbanesa adelantó con él su celebración de cumpleaños en el paraíso balear. Y lo hizo por todo lo alto. Las imágenes que este martes compartió en su última publicación de Instagram hablan por sí solas.

"Celebraciones anticipadas de cumpleaños en mi isla favorita con mis personas favoritas". Con estas palabras acompañó la autora de Future Nostalgia las fotografías de su paso por la isla, donde estrenó, como ella misma contó, el vestido que el francés Simon Porte Jacquemus, uno de los diseñadores más importantes de la industria de la moda, confeccionó exclusivamente para ella. "Usando este vestido que Simon hizo para mí... ¡No puedo esperar a los 30!", escribió la intérprete en el post, donde recibió un comentario del fundador de la firma Jacquemus: "Te quiero, cariño". Su amigo asistió a la fiesta junto a otras amistades y algunos familiares de la cumpleañera. El evento tuvo lugar en la terraza de un lujoso restaurante con vistas al mar.

El vestido de lentejuelas blancas contaba con sugerentes aberturas laterales y dejaba la espalda al descubierto, lo que potenciaba el bronceado de la cantante, cuya falda simulaba ser un pareo sobre la braguita de un bikini. Por otro lado, y para realzar su conjunto, Dua Lipa eligió brazaletes de plata de Elsa Peretti para Tiffany & Co., pendientes florales y un anillo también de Tiffany & Co.; y otro anillo de Chloé. Como bolso, optó por el Mini Jodie de Bottega Veneta.

Más allá de la celebración, la ex del director de cine Romain Gavras también se dio algún que otro chapuzón junto a su novio. En Instagram la vimos lucir varios bikinis, todos ellos de tonos neutros y estampados con lunares. Eran diseños firmados por Inalbis. Para complementarlos, llevó unas gafas de sol de Saint Laurent. No se quitó su anillo de compromiso, de Tiffany & Co., de oro y brillante.

Recordemos que la artista anunció su compromiso este pasado mes de junio tras comenzar su noviazgo con el intérprete a comienzos del año 2024. Quién sabe si elegirá España como destino de su luna de miel -por el momento, no conocemos la fecha de la boda-. Sea como sea, todo apunta a que regrese a nuestro país, aunque solo sea para hacer vibrar a su público como hizo el pasado mes de mayo, en el espectacular concierto que ofreció en el Movistar Arena.