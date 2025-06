Dua Lipa confirma su compromiso con Callum Turner con un posado de infarto: "Seremos mejores amigos para siempre"

Suenan las campanas boda para Dua Lipa (29) y Callum Turner (34). La cantante ha confirmado que pasará por el altar con el actor, confirmando así los rumores que la artista desató el pasado mes de diciembre, cuando publicó una fotografía en la que lucía un anillo que muchos asociaron a su posible compromiso.

"Sí, estamos prometidos", ha declarado la intérprete a British Vogue, revista en cuya portada posa luciendo tipazo en ropa interior. En sus páginas, admite que es "muy emocionante" dar este paso con el artista. Llevan poco más de un año juntos, pero para ellos es suficiente.

"Tomar esta decisión de envejecer juntos, de construir una vida y ser simplemente los mejores amigos para siempre… Es un sentimiento muy especial", afirma la autora de Future Nostalgia. El protagonista de Animales fantásticos diseñó el anillo a medida, consultando sus dudas a sus mejores amigas y a su hermana Rina. En cuanto vio la joya, Dua Lipa se "obsesionó" con ella: "Es tan yo... Me parece precioso saber que la persona con la que compartiré el resto de mi vida me conoce tan bien".

La cantante británicoalbanesa desconoce todavía cuándo se dará el 'sí, quiero' con el actor. En este momento, lo primero es zanjar sus compromisos profesionales: "Quiero terminar mi gira, y Callum está rodando, así que estamos disfrutando de este periodo". No obstante, esto le dará tiempo suficiente para meditar cómo quiere que sea el enlace de sus sueños: "Nunca he sido alguien que soñara con bodas o pensara en qué tipo de novia sería. Y de repente me encuentro preguntándome: '¿Qué me pondría?".

La artista conoció a su futuro marido en el River Cafe de Londres, gracias a la chef Ruth Rogers. Un año más tarde, lo volvió a ver en Los Ángeles, mientras cenaba con su amigo Mustafa the Poet. Inmediatamente, ató cabos. "Oh, es ese tío tan bueno de The River Cafe", se dijo. El hecho de que ambos estuvieran leyendo el mismo libro -Trust, de Hernán Díaz- les hizo conectar de inmediato. Desde entonces, se han vuelto inseparables.

La relación entre Dua Lipa y Callum Turner trascendió en enero del pasado año, cuando fueron vistos compartiendo besos a la salida de un restaurante de sushi en West Hollywood, en la ciudad de Los Ángeles.

Unos días atrás ya se comentaba que ambos habían sido vistos paseando por las calles de Santa Mónica. Por aquel entonces, también asistieron juntos a la miniserie Los amos del aire, en cuya fiesta estaban muy acaramelados. Ella acababa de romper con el director Romain Gavras.