El estudio de entrenamiento favorito de Dua Lipa y David Beckham aterriza en Madrid (y vas a querer probarlo)

Si buscas una experiencia fitness que te saque de la rutina, te eleve el ánimo y, de paso, te haga sentir como una auténtica celebrity, apunta este nombre: Barry's. El exclusivo gimnasio boutique conocido por su lema The Best Workout in the World™ acaba de abrir sus puertas en el número 47 de la calle Velázquez, y promete revolucionar la manera de entrenar en la capital.

Ya era un secreto a voces entre las celebrities internacionales. Dua Lipa, David Beckham, Kim Kardashian o Justin Bieber lo incluyen en sus rutinas de entrenamiento. Y ahora, por fin, Madrid tiene su propia Red Room: ese espacio icónico bañado en luces rojas donde la intensidad del HIIT se convierte en una auténtica fiesta sensorial.

Tras conquistar Barcelona con su primer centro en España, Barry's ha apostado por el corazón del barrio de Salamanca para abrir su segunda sede. El lugar no ha sido elegido al azar: esta zona, sinónimo de lujo y estilo, se alinea a la perfección con el espíritu de una marca que no solo busca transformar tu cuerpo, sino también elevar tu motivación (y tus endorfinas).

Entrenar como una estrella: así es una clase en la Red Room

La experiencia Barry's empieza mucho antes del primer sprint. Desde el momento en que entras en el estudio, el ambiente lo cambia todo: el diseño contemporáneo con acabados industriales, la iluminación estratégica, los espejos rojos y los toques metálicos crean una atmósfera inmersiva. Pero el corazón de todo es la Red Room.

¿El secreto? Clases de HIIT que combinan fuerza y cardio en sesiones de 50 minutos diseñadas para esculpir el cuerpo y disparar la energía. Todo al ritmo de música potente, con entrenadores que no solo corrigen la técnica, sino que te animan como si fueras la protagonista de un videoclip. El suelo de goma antimicrobiana, la distribución del espacio y la iluminación tenue no son casuales: todo está pensado para que entres en flow y te olvides del mundo exterior. ¿Y por qué luces rojas? Porque potencian la concentración, disimulan el sudor, favorecen el anonimato y te animan a dejarte llevar. Aquí no vienes a mirar al resto: vienes a superarte. Y a disfrutarlo, claro.

Fuel Bar, vestuarios de diseño y ambiente top: mucho más que un gimnasio

Después del entrenamiento, toca mimarse. En la planta superior del nuevo Barry's Madrid, el Fuel Bar te espera con smoothies, snacks saludables y productos propios de la marca. Es el lugar perfecto para recargar energías o simplemente socializar con otros fit lovers que comparten tu misma vibra.

Los vestuarios no se quedan atrás: duchas espaciosas, zona de tocador con detalles beauty y amenities de calidad convierten el post-entreno en un ritual de autocuidado digno de cualquier spa urbano. Porque Barry's no solo cuida el rendimiento, también cuida la experiencia de principio a fin.

Más allá del entrenamiento físico, Barry's ha construido una comunidad fuerte, inclusiva y pasional. Desde su fundación en Nueva York hace más de dos décadas, la marca ha apostado por el poder del grupo: ese empujón extra que solo te da entrenar rodeada de personas que te inspiran y celebran tus logros, incluso cuando solo has sobrevivido al último burpee.

El ambiente es acogedor, pero también estimulante. No importa tu nivel: en este gimnasio boutique todo el mundo es bienvenido. La única condición que ponen es ir con ganas (y con la mente abierta. Sí, el open mind es su máxima). Porque una vez entras en la Red Room, dejas de ser una más para formar parte de una comunidad global que entrena con actitud (y por qué no, con estilo).

Del SoHo a Madrid: una historia de éxito que no para de crecer

Desde su primera apertura en 1998, Barry's ha pasado de ser un estudio underground en el SoHo neoyorquino a convertirse en todo un imperio del fitness con presencia en más de 15 países y casi 100 estudios por todo el mundo. Su éxito no está solo en el branding impecable o en los entrenamientos efectivos, sino en la obsesión por cuidar cada detalle: desde el saludo en recepción hasta el batido post-entreno. A Barry's no solo se va a sudar – que también –, se va a vivir una experiencia. Y ahora, Madrid también forma parte de esa revolución fitness que lo está cambiando todo. Y no sé tú, pero yo estoy deseando vivirlo en mis propias carnes.