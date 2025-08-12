Leonardo DiCaprio, parado por la Guardia Civil tras acudir a una exclusiva fiesta en Ibiza

Leonardo DiCaprio (50) ha aprovechado para pasar unos días de desconexión en Ibiza junto a su novia, la modelo italiana Vittoria Ceretti (26). En la isla balear, el lugar donde múltiples rostros conocidos pasan sus vacaciones, el aclamado actor de Hollywood ha protagonizado un pequeño altercado con los agentes de la Guardia Civil.

El intérprete, tal y como muestran las imágenes que han publicado este martes desde TardeAR, aparece reunido con los agentes al salir de una exclusiva fiesta que organizó el actor Arón Piper por la presentación de su single Especial.

"DiCaprio va a todo tipo de eventos, a lo mejor se equivocó. Al salir se encontró con un control de la Guardia Civil", han explicado. Asimismo, desde el citado espacio han resaltado que DiCaprio iba "súper tapado". "Se deja llevar con los amigos y cuando sale se encuentra con esta historia", han señalado.

Al parecer, la celebración no cumplía con los parámetros de seguridad establecidos por lo que habría sido considerada "ilegal". Según publica la revista GQ, entre los asistentes se encontraban el protagonista de El lobo de Wall Street y otros rostros conocidos como Kendall Jenner o el actor Tobey Maguire.