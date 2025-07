De Leonardo DiCaprio a Tobey Maguire: los VIP se rinden al partidazo de Carlos Alcaraz en Wimbledon

El césped de Wimbledon no solo arde por los pelotazos de Carlos Alcaraz, que este viernes se juega el pase a la final ante Taylor Fritz. También lo hace por la cantidad de caras conocidas que han llenado las gradas del All England Club. Leonardo DiCaprio, Tobey Maguire o James Norton han sido algunos de los rostros que se han dejado ver disfrutando del partidazo.

Entre punto y punto, las miradas no solo estaban centradas en la pista central. Las gradas de Wimbledon se han llenado de rostros VIP que no han querido perderse una de las jornadas más esperadas del torneo. Leonardo DiCaprio, con sus ya inseparables gafas de sol, intentaba pasar desapercibido —aunque sin mucho éxito—. El protagonista de El lobo de Wall Street ha apostado por un look relajado: blazer gris combinada con una camiseta blanca

Leonardo Di Caprio

Otro que tampoco ha faltado ha sido Tobey Maguire, que se ha dejado ver con una camisa de lino azul y gafas de sol oscuras para protegerse del sol londinense.

Tobey Maguire

Y no muy lejos, James Norton ha lucido una combinación un poco más atrevida: camisa rosa, blazer de pata de gallo en negro y una corbata en marino con puntos que le daba un toque elegante.

James Norton

Pero no solo los actores han acaparado las miradas. Morgan Riddle, la novia del rival de Alcaraz, Taylor Fritz, tampoco ha pasado desapercibida. Ha lucido un precioso vestido beige con mangas abullonadas, semirrecogido y pendientes de lágrima en plata que completaban su look con delicadeza.

Morgan Riddle

Mientras tanto, en la pista, Carlos Alcaraz sigue demostrando por qué es la gran leyenda del torneo. Concentrado y con un estilo que engancha tanto dentro como fuera de la pista, el murciano está a un paso de hacer historia en Wimbledon.