Carlos Alcaraz y Emma Raducanu forman una de las parejas deportivas más esperadas del verano. Su unión en dobles mixtos ha despertado entusiasmo entre los aficionados al tenis y un notable revuelo mediático, especialmente en el Reino Unido, donde varios medios sugieren que entre ambos existe algo más que complicidad deportiva.

Aunque habrá que esperar hasta finales de agosto para verlos competir juntos en el Grand Slam de Nueva York, su cercanía ya está dando mucho que hablar. Todo comenzó durante el torneo de Queens, donde el tenista murciano se coronó campeón tras vencer en la final a Jirí Lehecka. Durante esa semana, Raducanu fue vista siguiendo de cerca tanto los partidos como los entrenamientos de Alcaraz. Según el tabloide británico The Sun, la joven también fue vista entrando al mismo hotel donde se hospedaba el equipo del español, apenas unos minutos después de su llegada. Testigos aseguran que ambos compartieron momentos de risas y conversación en un ambiente distendido.

Estas imágenes bastaron para que surgieran rumores sobre una posible relación sentimental. De hecho, en el entorno del torneo, su cercanía fue uno de los temas más comentados, no solo entre jugadores, sino también entre periodistas y trabajadores de la BBC. "Todos hablaban de ellos", deslizó una fuente cercana al evento.

Emma Raducanu, lejos de incomodarse por las especulaciones, respondió con humor. "Me alegra que estemos proporcionando entretenimiento. No estaba enterada de todo eso, pero parece que la gente en Internet se está divirtiendo", dijo en declaraciones a la BBC. La campeona del US Open 2021 restó importancia a los rumores, pero sí dejó claro que existe una amistad sólida entre ambos: "Hablábamos mucho antes de ganar nada. En 2021 nuestras carreras crecieron al mismo tiempo. Nos conocimos más ese año y desde entonces seguimos en contacto".

Esa amistad ha dado ahora un paso más en las pistas, gracias a una invitación directa de Alcaraz: "Carlos me mandó un mensaje para proponerme jugar juntos el dobles mixto en el US Open. Me sorprendió mucho y me emocionó. Le habría dicho que sí enseguida, pero había que formalizarlo". Para Raducanu, compartir la cancha con el actual número dos del mundo será una experiencia especial: "Es increíble verlo jugar. Siempre aprendes algo. Conozco el esfuerzo que hay detrás de cada uno de sus partidos".

Emma Raducanu es una de las grandes figuras del tenis británico. Nació en Toronto, Canadá, en 2002, y se mudó al Reino Unido a los dos años. De madre china y padre rumano, comenzó a jugar al tenis con cinco años en Londres. A los trece ya despuntaba como una promesa y en 2021 sorprendió al mundo al ganar el US Open sin perder un solo set.