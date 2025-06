El tenista murciano revalidó su título parisino este domingo en una victoria épica frente a Jannick Sinner tras un emocionante partido que se alargó más de cinco horas. Tras posar con la Copa de Mosqueteros y atender a la prensa, llegó la hora de la celebración. A sus 22 años, Carlos Alcaraz hizo honor a su fama de 'fiestero' y sacó su lado más divertido durante una cena en la que hubo bengalas, champán y mucha, mucha alegría.

Alcaraz, acompañado por su equipo y su familia, acudió al restaurante Sienna, un local emblemático junto al Jardín de las Tullerías que se ha convertido en uno de los favoritos de los deportistas de élite que pasan por la capital francesa. Su llegada fue todo un espectáculo: el murciano portaba una réplica del Trofeo de los Mosqueteros en la mano y fue recibido entre vítores, bengalas y el himno 'We are the Champions' a todo volumen. Ya dentro, servilletas blancas al aire, copas de champán en alto y música para amenizar la velada: 'Volaré', de los Gipsy Kings; o el italiano 'Bella Ciao'.

Hoy Alcaraz se ha ganado lo que le dé la real gana.



Va a reventar París ??? pic.twitter.com/pI7usU5IEA — José Morón (@jmgmoron) June 9, 2025

La fiesta se alargó hasta las 2:30 h. de la madrugada con una sorpresa para el protagonista: al salir del restaurante, comprobó que su chófer se había esfumado. Solicitó ayuda para encontrarlo a los miembros de seguridad del local, pero fue en vano. Finalmente, Alcaraz, muy cansado, llamó a un VTC para regresar a su hotel. Durante la espera, le quedaron fuerzas para firmar autógrafos y hacerse fotos con los fans que le esperaban en plena calle.

Muy fan del fiestón que se pegó anoche Alcaraz. pic.twitter.com/4TXdwYXURo — Iván (@IvaanBlanco26) June 9, 2025

Y así, celebrando su segunda Copa de Mosqueteros, ha respondido Alcaraz a todos los que le han criticado tras su documental y aseguran que no llegará al Olimpo porque tiene "demasiadas ganas de divertirse". Él es tajante: "Hay muchas opiniones diferentes, ha habido mucha gente también que me ha comentado que muestro mucho mi lado fiestero, que me gusta mucho la fiesta y la noche... Yo personalmente no lo veo así, pero estoy abierto a todo tipo de opiniones. Muestro un poco mi vida, esa manera de tener también mi lado de disfrutar al lado del tenis, mi profesión, mi trabajo. Obviamente soy un profesional, pongo primero el tenis ante cualquier cosa, pero también intento tener mis momentos de disfrute".