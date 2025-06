David Beckham, de cita con Carlos Alcaraz tras salir del hospital: un respiro frente a la tensión con su hijo Brookyln

David Beckham desató la preocupación de sus seguidores la pasada semana después de que su mujer, Victoria, publicara una fotografía donde este aparecía tumbado en la cama de un hospital y con el brazo en cabestrillo. La diseñadora compartió además un cariñoso mensaje de sus hijos: "Ponte bueno pronto, papá". Ahora, el exfutbolista ha reaparecido con buen aspecto, visiblemente recuperado. Lo ha hecho, como era de esperar, en un evento deportivo.

El empresario y dirigente deportivo ha asistido este lunes al torneo de Wimbledon para disfrutar del partido de Carlos Alcaraz contra Fognini.

David Beckham presencia el partido de Carlos Alcaraz contra Fognini, en el torneo de Wimbledon. Foto: Cordon Press

Acompañado de Gareth Southgate, exseleccionador de Inglaterra de fútbol, no ha querido perderse el primer encuentro del murciano en la competición, donde también se han dejado ver Sarah Ferguson y Beatriz de York. El torneo es uno de los favoritos de la familia real británica.

Carlos Alcaraz juega contra Fognini en el torneo de Wimbledon. Fotos: Cordon Press

Además, el accionista del Inter de Miami estuvo este pasado domingo en Atlanta para animar a su equipo en su encuentro contra el PSG en el Mundial de Clubes. El deportista se personó con el brazo en cabestrillo. Tras el partido, Beckham puso rumbo a Londres para estar en el torneo de Wimbledon.

David Beckham, en el Mundial de Clubes. Foto: Cordon Press

Los Beckham, al límite

Por el momento, desconocemos el motivo de la lesión, que llega en plena distensión con su hijo mayor. Los Beckham, casados hace 26 años, formaban una piña inquebrantable con sus cuatro hijos. Son una marca en sí mismos. Esa unión parece haberse resquebrajado después de que el primogénito, Brooklyn, que supuestamente se siente marginado, haya contratado a la abogada de Meghan Markle y Harry, la reputada Jenny Afia.

El enfriamiento entre el joven y sus padres se remonta a diciembre, desde entonces no se hablan. Incluso Brooklyn no asistió al fiestón por el 50 cumpleaños de su progenitor, lo que demuestra que esa imagen de unión se ha quebrado, según publican medios como Daily Mail o Page Six.

Las tensiones se remontan a 2022, cuando el joven celebró su boda con la millonaria Nicola Peltz, quien no tendría buena química con su suegra, Victoria. La novia rechazó la propuesta de la artista de encargarse del diseño de su vestido nupcial, lo que generó un sinfín de comentarios sobre el malestar que ocasionó aquel desplante.