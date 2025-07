Belén Esteban presume de sus vacaciones de verano con Andrea Janeiro: "20 días maravillosos disfrutando de ti"

Belén Esteban vivió hace solo unos días una celebración muy especial. Andrea Janeiro cumplió 26 años el pasado 20 de julio y su madre le dejó un mensaje cargado de orgullo en sus redes sociales, como ya recogimos. Días después de su felicitación, Belén ha sorprendido con otro post.

Un texto que dice así: "20 días maravillosos disfrutando de ti, tus amigos, tu familia, todos los que te queremos. Ahora se nos queda el corazón un trocito vacío pero no podemos estar más orgullosos de ti. De tu constancia, responsabilidad, firmeza y perseverancia. Te queremos mucho".

Este texto es la forma que la que fuera colaboradora de La familia de la tele ha tenido para resumir sus días de vacaciones con Andrea. No la ha mencionado, pero a buen entendedor... En Instagram, hay que recordar que la princesa del pueblo no comparte imágenes actuales de su hija por expreso deseo de esta de ser una persona anónima desde que cumplió la mayoría de edad en 2017. No obstante, con cierta frecuencia Belén sí sorprende con mensajes que le deja, ya sea usando fotos de cuando Andrea era niña o simplemente un texto, como ha pasado en esta ocasión.

Andrea decidió tomar tierra de por medio cuando cumplió los 18 y, tras formarse en estudios relacionados con Comunicación en Reino Unido, voló más allá y se asentó en Estados Unidos, donde continúa formándose y trabajando en su gran pasión. Allí recibe siempre que puede la visita de su madre, que aprovecha vacaciones de verano o Navidad para estar junto a su pequeña.

Siempre están muy pendientes la una de la otra. Prueba de ello, cuando hace unas semanas Belén mencionó a su hija cuando visitó La Revuelta para ver la entrevista de Karol G: "David, te voy a decir una cosa. Yo a Karol G la quiero mucho, pero la quiero más por mi hija Andrea, porque por mi hija Andrea he conocido su música y soy fan, como toda la gente que está aquí. ¡Gracias Karol!". Después, se organizó una videollamada entre la artista y la joven.