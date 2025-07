Anabel Pantoja ya ve "el final del camino" tras la aparatosa caída por la que está "impedida": "Tengo un aspecto que ya veis"

Fue hace un par de semanas cuando Anabel Pantoja sufrió una estrepitosa caída durante las jornadas que organiza Dulceida con influencers. Una caída que le ha hecho estar en cabestrillo desde entonces. La sobrina de la tonadillera, que en los últimos días ha ido actualizando su estado de salud, dice que por fin ve "el final del camino" hacia la recuperación completa. En stories de Instagram, expresó este lunes: "El herpes [que también le salió después] va desapareciendo, así que voy viendo la luz. El codo, voy teniendo un poco de movilidad".

Y ha añadido: "Creo que voy a mejor, por supuesto. El pie ahí sigo mejorando pero está mucho mejor". Una prueba de que está evolucionando en positivo es la movilidad que ha ido recuperando: "Me he metido a Instagram esta mañana y no me he vuelto a meter. Estoy aquí en Sevilla con mi madre y tengo cosas pendientes, recados y demás, no he parado. Positivo porque así la cabeza... Me entretengo".

No obstante, es consciente de que todavía tiene un proceso de recuperación por delante: "Estoy un poco impedida. Con esto [el cabestrillo] apenas me puedo grabar. Ahora estoy grabándome con la mano izquierda y soy una verdadera inútil. Tengo un aspecto que ya veis".

Sin embargo, trata de sonreir: "Pero aun así, tengo muchas cositas pendientes de publicar y tengo cositas también que contaros. Dentro de un par de días me voy a lugar que me va a sanar, me va a alegrar y me va a curar hasta el codo".

Mientras tanto, Anabel también está pendiente de que la investigación que pesa sobre ella y su novio, David Rodríguez, se resuelva en los juzgados canarios. La pequeña Alma estuvo ingresada en El Hospital Materno Infantil de Gran Canaria 18 días, 13 de ellos en la UCI. En los últimos días, la pantojita chica, eso sí, se ha llevado una alegría al conocer al segundo hijo de su prima, Isa Pi, que nació el pasado 22 de junio. Es el primero en común de la hija de Isabel Pantoja con su marido, Asraf Beno, y lleva el nombre de Cairo.