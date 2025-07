Anabel Pantoja preocupa tras sufrir un aparatoso accidente: "Dos minutos antes subí a por el biberón de Alma a la habitación"

Anabel Pantoja, que cumplió 39 años el pasado 15 de julio, ha comunicado este domingo a través de sus redes sociales que el pasado viernes sufrió "una caída asquerosa" en la que se lastimó: "Se me dobló el pie y se me salió el codo". Un momento que ha definido como "horrible y angustioso, de dolor y desesperación".

Sin embargo, la influencer contó con "los mejores amigos" a su lado: "No me dejaron ni un minuto sola". En el momento de la caída, la sobrina de Isabel Pantoja se encontraba disfrutando de unas jornadas con amigos en la Casa In, la escapada que cada año organiza Dulceida desde su agencia para convivir con las personas a las que representan y sus amigos.

La sobrinísima, que ahora lleva cabestrillo, ha aprovechado para dar las gracias a todos ellos: "Por no soltarme desde entonces". Y ha terminado diciéndole a sus seguidores que "ahora toca reposar, recuperar y seguir adelante". También ha dejado otro mensaje cargado de intenciones: "A las personas que me desearon el mal aquí sigo, sobreviviendo a todos los golpes".

Tras comunicar la noticia mediante un vídeo, la hermana de Kiko Rivera también ha compartido un story en el que ha explicado más detalles: "Dos minutos antes de caerme subí a por el biberón de Alma a la habitación y al salir... Plof".

Hace unos días, la prima de Isa Pi también generó un gran revuelo al compartir el problema que había tenido con una famosa compañía de vuelos.