Alessandro Lequio no da crédito con el último dramón de Anabel Pantoja: "Por su cara, no sabes si se ha muerto alguien..."

Anabel Pantoja compartió este miércoles unas historias en su perfil de Instagram en las que señalaba a una conocida aerolínea por perderle las maletas durante un vuelo entre Canarias y Barcelona. La sobrina de Isabel Pantoja finalmente recuperó su equipaje, pero su disgusto continúa dando que hablar un día después. Y es que hay quienes consideran que su reacción fue desproporcionada, entre ellos, Alessandro Lequio.

El conde italiano ha criticado el comportamiento de la influencer en la red social, donde se desahogó sobre lo sucedido a lágrima viva. La madre de Alma lamentaba que en su equipaje no solo estaba su ropa, sino también la de su hija. "Yo me tengo que ir a dos horas de coche sin nada, sin ropa para mi hija, sin ropa para mí, sin las cosas de ella. Sois unos incompetentes de mierda", expresó, a la espera de encontrar una solución. No obstante, este mismo jueves la aerolínea ha confirmado que devolvió sus maletas a la sevillana.

Lequio ha valorado que lo que le ocurrió a Anabel no era "para tanto", y, sin pelos en la lengua, ha mostrado su rechazo al "tragedismo" de la influencer y "su familia", el cual ha tachado de "insoportable". "Que te pierdan unas maletas es una faena, pero no es una tragedia. Si tú le quitas el sonido al vídeo, por su cara, no sabes si se ha muerto alguien muy querido de su familia o si es la pérdida de unas maletas. Lo viven todo con una intensidad que hace que, al final, no te creas nada", ha sentenciado el padre de Aless Lequio en Vamos a Ver.

La sobrinísima recibió este susto solo unas horas después de su 39 cumpleaños, un día muy emotivo por el que recibió múltiples felicitaciones-entre ellas la de su gran amiga Belén Esteban- y una visita sorpresa de sus amigas, quienes le sorprendieron apareciendo por sorpresa y cantándole el cumpleaños feliz.