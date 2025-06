Belén Esteban lo da todo como pregonera del Orgullo en Sevilla, arropada por Anabel Pantoja y luciendo un vestido de flamenca LGTBIQ

Belén Esteban ha vivido este jueves uno de esos días que no se olvidan. Tras el abrupto final de La Familia de la Tele, la de Paracuellos del Jarama ha vuelto a brillar, y esta vez lo ha hecho como pregonera del Orgullo LGTBIQ+ 2025 en Sevilla. Ni el calor pudo con las ganas de fiesta, color y emoción que se respiraban en la Alameda de Hércules. A la cita no faltó ni su marido, Miguel Marcos, con quien hace una semana celebró su sexto aniversario de bodas, ni Anabel Pantoja, que voló hasta la capital hispalense para arropar a su amiga.

Belén Esteban pregonera del Orgullo 2025 en Sevilla

Belén llegó nerviosa, pero con las ideas clarísimas. "He roto papeles, he empezado de cero mil veces", soltó desde lo alto del escenario. "Llevo haciendo el discurso un mes... Pero creo que me ha salido muy bonito", confesó.

Belén se arrancó en una actuación improvisada

Y vaya si lo fue. Porque no solo se marcó un pregón lleno de respeto y verdad, sino que se vino arriba y se arrancó con una actuación improvisada que puso la Alameda de Hércules patas arriba.

Y ahí, a pie de escenario, dos grandes apoyos: su marido Miguel Marcos, mirándola como si no existiera nadie más, y su amiga del alma, Anabel Pantoja, que apareció por sorpresa y se subió al bus descapotable del Orgullo a darlo todo con ella.

Anabel Pantoja arropó a Belén Esteban en el pregón del Orgullo LGTBIQ 2025 en Sevilla

"Yo me he sentido siempre como la niña mimada del colectivo. Hay que luchar por la libertad, que la gente ame a quien le dé la gana, sin miedo y sin que nadie les haga daño", reconoció en su discurso la ex de Jesulín de Ubrique. Tras esa primera toma de contacto, la exprincesa del pueblo se enfundó en un minivestido de flamenca con los colores de la bandera LGTBIQ. "¿Qué hace Belén aquí? ¿Es del colectivo? Pues sí, lo digo. Porque me habéis hecho sentir parte desde siempre. Y eso no se olvida. Gracias por tanto cariño", espetó vestida de manera icónica.

Belén Esteban pregonera en el Orgullo LGTBIQ en Sevilla

En su discurso, también se mojó (y mucho) en temas importantes: "Los derechos están en juego. Hay que educar en el respeto y dejar atrás los chistes rancios, el odio y los prejuicios. Todos, todas y todes cabemos aquí". También aprovechó para homenajear el movimiento a través de la figura de su amiga Chelo García-Cortés.