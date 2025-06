Anabel Pantoja se pone melancólica y tira de carrete nupcial para dedicarle unas palabras a Susana Molina: "Bendito momento"

Han pasado ya dos semanas del gran día de Susana Molina y Guille del Valle. Pero parece que ni los novios, ni las amiguísimas de la novia consiguen olvidar. Y es que, en la tarde del 13 de junio, Anabel Pantoja vivió uno de sus momentos de 'tierra, trágame' al desvelar, en una instantánea que compartió, la exclusiva del vestido de novia de Susana, sin querer. La subió, se dio cuenta del fallo y la borró enseguida, pero ya sabemos cómo va esto… el momentazo no pasó desapercibido y todavía sigue dando que hablar. De hecho, hace tan solo unas horas, era la propia ex gran hermana quien zanjaba la polémica: "Mi amistad está por encima de una exclusiva", confesaba sobre la metedura de pata que la sobrina de Isabel Pantoja tuvo el día de su boda. Y después de soltar esas palabras, la prima de Isa Pantoja se ha puesto en modo melancólica y ha tirado de carrete nupcial para darle las gracias a la influencer por estar ahí, pase lo que pase.

"Hoy en día, encontrar una amiga para siempre es muy difícil, prácticamente imposible. No te conozco desde mi infancia, pero no hizo falta, la vida nos cruzó...y en qué bendito momento", ha comenzado escribiendo.

Y ha recalcado: "Ha sido tanto lo vivido y sentido contigo, que jamás podría quedarme con algún momento juntas. Darte las infinitas gracias por dejarme estar en tu vida y te pido, por favor, que nunca te marcha de la mía, mi 'Manola'". En medio de toda la polémica, ha apostillado: "Os dejo, para mí, los momentos más especiales de ese día. Te quiere tu amiga de las polémicas".

Este pasado miércoles en la presentación de la película Jurassic World: El renacer fue la propia Susana quien aclaró lo sucedido: "Si no hay polémica, no hay vida. A ver, lo de Anabel, es que no fue ni una polémica, o sea, yo, de hecho, me enteré en la postboda, y no dije nada a nadie porque me veía una tontería. Y resulta que estaba todo el mundo como ocultando el tema, Anabel estaba como súper nerviosa por si lo veía y me fastidiaba el día, y cuando lo comenté así como libremente, dije, 'ey, qué tontería, no sé qué es lo de la foto' me dijo 'llevo todo el día mala, con la tripa, agobiada, por si te fastidiaba el día'. Pero me pareció una tontería", reconoció. Y confesó: "Tenía hablado muchas cosas con la revista. No quité los móviles porque no quería. Era una cosa que sabíamos que podía pasar y era una boda en la que había influencers".