Susana Molina defiende a Anabel Pantoja tras la metedura de pata en su boda: "Mi amistad está por encima de una exclusiva"

El pasado 13 de junio, la influencer Susana Molina y el veterinario Guille del Valle se dieron el "sí, quiero" en una romántica ceremonia celebrada en la finca El Gasco, un enclave que quizá te suene por haber sido escenario de varias secuencias de La Casa de Papel. El enlace fue un desfile de caras conocidas del mundo influencer: Anabel Pantoja, Dulceida, Melyssa Pinto, Nagore Robles… y un largo etcétera de invitados que no escatimaron en historias, selfies y looks para la ocasión. Hasta ahí, todo perfecto. Pero como suele pasar cuando hay móviles, redes y exclusivas de por medio, no todo fue tan idílico. Y es que la boda estaba blindada por una exclusiva con la revista Semana, donde el vestido de novia de Susana —uno de los secretos mejor guardados— era el gran reclamo. Sin embargo, el pacto de confidencialidad se tambaleó desde el minuto uno. Nada más empezar la ceremonia, varias influencers comenzaron a compartir detalles de la decoración. Y el bombazo llegó cuando la propia Anabel subió una foto con su chico, David Rodríguez, en la que —aunque estuviera borrosa— se podía ver a lo lejos a Susana vestida de novia.

Dos semanas después, la ex gran hermana se ha pronunciado al respecto: "Si no hay polémica, no hay vida. A ver, lo de Anabel, es que no fue ni una polémica, o sea, yo, de hecho, me enteré en la postboda, y no dije nada a nadie porque me veía una tontería. Y resulta que estaba todo el mundo como ocultando el tema, Anabel estaba como súper nerviosa por si lo veía y me fastidiaba el día, y cuando lo comenté así como libremente, dije, 'ey, qué tontería, no sé qué es lo de la foto' me dijo 'llevo todo el día mala, con la tripa, agobiada, por si te fastidiaba el día'. Pero me pareció una tontería", reconocía este miércoles en la presentación de Jurassic World: El renacer.

Y ha aclarado: "Tenía hablado muchas cosas con la revista. No quité los móviles porque no quería. Era una cosa que sabíamos que podía pasar y era una boda en la que había influencers".

Sobre la metedura de pata de su amiga, fue rotunda: "Mi amistad está por encima de una exclusiva y, si hubiese pasado algo, no pasa nada", reconocía, dejando claro que la sobrina de Isabel Pantoja es una de sus incondicionales. De hecho, la prima de Kiko Rivera ha compartido un vídeo de ambas cantando y disfrutando del gran día de su amiga. "No me toques las palmas que me conozco. Ha sido un sueño de boda", ha escrito Anabel.

Susana Molina y Guille del Valle

Susana Molina, también conocida como Susana Bicho en redes, y Guille Valle se conocieron en junio de 2020 por un amigo en común. Durante estos años de noviazgo, han impulsado la plataforma ViveApp, que en 2023 llegó a desembarcar en Europa y Latinoamerica con su modelo de negocio, llegando a aparecer incluso en la revista Forbes. Él, antes, ejerció de veterinario.

Sonada es la relación que Molina mantuvo anteriormente con el ex gran hermano Gonzalo Montoya, de la que también se ha pronunciado: "Tengo muy buena relación con él y tengo muy muy buena relación con Tessa, la novia de Carlos. Es amiga mía porque al final convivimos mucho tiempo juntas, y también tengo mucho cariño a los hermanos. Nada, que nos llevamos muy bien"