Quién es Guille del Valle, el veterinario con el que Susana Molina se casa este viernes con Anabel Pantoja entre las invitadas

Cónclave de influencers este viernes en la boda de Susana Molina (35) y Guillermo del Valle (31). La influencer saltó a la fama tras alzarse con los 300.000 euros como ganadora de Gran Hermano 14, donde no solo consiguió un buen pellizco económico, sino también una relación de siete años con Gonzalo Montoya. A aquella historia le puso punto final en 2020 durante la primera edición de La isla de las tentaciones, y después de unos meses llegó él, Guille, a quien conoció un 13 de junio, y con quien esta tarde se dará el "sí, quiero" más rotundo en una ceremonia madrileña rodeada de rostros conocidos, entre las que no faltarán ni su amiga, Anabel Pantoja, ni la influencer Dulceida junto a su mujer, Alba Paul.

Susana y Guille se conocieron por mediación de unos amigos, en un día como hoy. Un 13 de junio de 2020. Él es natural de Barcelona, es veterinario de profesión. De hecho, por aquel entonces él trabajaba en el servicio de urgencias del Hospital Veterinario Retiro de Madrid. Actualmente, compagina su carrera con su faceta como creador de contenido. Hace poco, lanzaron su primer negocio juntos, Womo, una aplicación que aúna planes de ocio y gestión de comunicación -a través de Momo Studio- hecha para los de su gremio, los influencers.

Viven juntos en la capital desde hace tres años, donde han formado su pequeño hogar junto a Bruno y Bertín, sus adorables perritos teckel, que se han convertido en los más mimados de la casa. E incluso, tienen su propio perfil en Instagram.

El veterinario no solo ha conquistado el corazón de Susana, también acumula más de 33,9 mil seguidores en Instagram, donde comparte su día a día. A través de sus publicaciones, deja ver su lado más aventurero. Al parecer, es amante de los viajes, la naturaleza, los animales y los deportes, especialmente del esquí y el tenis, dos de sus grandes pasiones.

Los detalles de su boda

En la tarde de este viernes, en una exclusiva finca situada a las afueras de Madrid, Susana y Guille se darán el "sí, quiero" en una ceremonia de lo más especial, arropados por los suyos y con una lista de invitados llena de influencers. No faltarán Dulceida y su mujer, Alba Paul; Nagore Robles, Anabel Pantoja o Madame de Rosa, entre otros rostros conocidos. Eso sí, por expreso deseo de los novios, no habrá niños, para poder disfrutar del gran día sin el ajetreo habitual de los más pequeños. Para la ocasión, la ex gran hermana tiene preparados dos vestidos. Uno de la firma Claro Couture —del que ella misma ha presumido en redes como "el vestido de sus sueños"— y un posible segundo diseño, aunque a escasas horas del enlace todavía no tiene claro si finalmente se cambiará durante la celebración.