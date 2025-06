Los detalles de la boda de Susana Molina este viernes y su último plan con Anabel Pantoja: "Nunca te dejaremos sola"

Fue en febrero de 2024 cuando Susana Molina, conocida por su participación en varios realities de Telecinco, anunció su compromiso con su novio, Guille Valle. A la despedida de soltera que se celebró en abril no acudió una de sus grandes amigas, Anabel Pantoja. La sobrina de Isabel Pantoja se encontraba entonces disfrutando de la Semana Santa de Córdoba y Sevilla en compañía de su novio, David Rodríguez, y la pequeña Alma, siendo esta la primera Semana Santa para la pequeña. A la vez fue la más especial para sus padres, que dieron gracias por la recuperación de la niña mientras la investigación todavía sigue abierta.

Anabel no estuvo en aquella despedida de soltera (un gran crucero por Miami, Bahamas, Puerto Rico y la República Dominicana), a la que sí acudieron otras influencers como Dulceida y su mujer, Alba Paul, Madame de Rosa y Nagore Robles. Pero este jueves, durante la última noche de soltera de su amiga, sí estuvo junto a ella viviendo unas horas muy especiales.

En Instagram, Anabel escribió: "Son las últimas horas pero nunca te dejaremos sola". Y añadió, junto a un vídeo resumiendo esta gran noche: "La amistad es un privilegio. Te quiero mi vida". Estuvieron juntas en uno de los hoteles más exclusivos de Madrid junto a otros amigos. Anabel voló el mismo jueves desde Canarias. Entre confidencias, cena y champán andó el asunto.

La boda de Susana Molina y Guille Valle

Susana Molina, también conocida como Susana Bicho en redes, y Guille Valle se conocieron en junio de 2020 por un amigo en común. Durante estos años de noviazgo, han impulsado la plataforma ViveApp, que en 2023 llegó a desembarcar en Europa y Latinoamerica con su modelo de negocio, llegando a aparecer incluso en la revista Forbes. Él, antes, ejerció de veterinario.

Sonada es la relación que Molina mantuvo anteriormente con el ex gran hermano Gonzalo Montoya, de quien habló incluso esta semana: "Mirado con la distancia, creo que nos vino bien a los dos", dijo ella en Semana. Fue en La isla de las tentaciones donde acabó todo: "No sé si estoy enamorada. No lo sé porque sé que le quiero y a veces no quiero confundirme por su reacción. No quiero verle mal y se confunda lo que siento. Yo vine aquí con la ilusión de recuperar lo del principio y no lo he hecho", dijo, en la edición de 2020 en la que participaron.

La boda de Susana y Guille se celebra en la tarde de este viernes en una finca a las afueras de Madrid. Sin niños, puesto que no han invitado ni a los de su familia ni a los hijos de sus amigos o personas cercanas. La ex gran hermana, por otro lado, tiene preparados dos vestidos, uno de la firma Claro Couture. Este será el titular y el que ha elegido como el vestido de sus sueños. No tiene claro sí se cambiará para ponerse el segundo, que tiene guardado para si finalmente le apetece ponerse otro vestido en su gran día.