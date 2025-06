El quebradero de cabeza de Anabel Pantoja en la aldea del Rocío: "Estoy desesperada"

Este fin de semana, la jet set sevillana tiene una cita ineludible en la aldea almonteña para rendir honores a la Blanca Paloma en sus días grandes. Si hace apenas dos días veíamos a Isabel Pantoja haciendo una discreta visita a la Virgen del Rocío, adelantándose a la llegada masiva de hermandades, poco después lo hacía su sobrina, Anabel Pantoja. En esta ocasión, la prima de Kiko Rivera ha realizado el camino junto a la Hermandad Matriz de Almonte —el primero con su hija Alma y su novio David Rodríguez—, que llegó a su destino este miércoles al caer la tarde. Sin embargo, la influencer ha amanecido este viernes con un nuevo quebradero de cabeza.

"Muy buenísimos días, bueno, y rocieros días. Estoy desesperada", comenzaba diciendo a primera hora a través de sus redes sociales, visiblemente agobiada por una cuestión logística que ha empañado ligeramente su primer Rocío como mamá. Y es que, según ha relatado, el carrito de Alma no sirve para desplazarse por calles arenosas del Rocío: "Me traje ayer a la 'gordi' y, claro, quería pasearla y demás… y me dice Antonio que con el carro no la sacaba, que la sacara en brazos. Pero claro, tú imagínate, siete kilos y pico un rato cuando se te quede dormida, ¿qué haces?", explicaba.

Anabel ha reconocido que su intención era tirar del carrito por determinadas calles, pensando que podría apañarse, pero nada más lejos de la realidad. "Pensaba que el carrito podría ir por ciertas calles y que por ahí podría defenderme, pero qué va", contaba.

La cosa no queda ahí. La solución —una mochila portabebés— sí la tenía… pero se le olvidó en Sevilla. "Sí, me la traje de Canarias, pero está en el salón de mi madre. Se me olvidó y aquí no hay ninguna tienda para comprar nada de eso, no puedo salir con el coche, estoy desesperada. Estoy pensando pedir que me la traigan desde Sevilla, porque no sé qué hacer", relataba resignada.

Pese al trajín, la sobrina de la tonadillera ha encontrado la solución para disfrutar de estos días de la mejor manera, así lo evidencian las instantáneas que ha compartido de sus primeras horas con Alma en el Rocío.

Mientras tanto, la romería sigue su curso y la Hermandad de Triana —una de las más esperadas— ha vuelto a reunir a un sinfín de rostros conocidos. Tana Rivera, Victoria Federica, Fran Rivera o Lourdes Montes cruzaban este jueves la veda del río Quema, cumpliendo con la tradición más esperada del camino. Este viernes, todos ellos alcanzan ya las inmediaciones del templo marismeño.