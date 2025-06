Anabel Pantoja manda su apoyo a Marta Peñate y Tony Spina tras el duro comunicado de su aborto: "No tengo palabras"

Durísimos momentos para Marta Peñate y su novio, Tony Spina. La ganadora de la primera edición de Supervivientes All Stars y el ex tronista han compartido este jueves un duro comunicado anunciando el aborto del hijo que esperaban: "Hola a todos. Realmente esto es algo super duro para nosotros. Diríamos que estamos bien, pero realmente no lo estamos". En el muro de los comentarios, no han tardado en recibir apoyo como el mensaje de Anabel Pantoja, impactada por la situación.

En el post explican cómo ha ocurrido todo: "El martes, Marta tuvo un leve manchado y decidió ir a urgencias, resultado: ha perdido el embarazo, ya no late el corazón. Esto ha sido uno de los mayores batacazos de nuestra vida. ¿Es duro? Sí. La probabilidad de que pasara algo después del latido y del progreso que estaba teniendo era baja, pero podía pasar".

Sobre cómo se encuentran en estos momentos tan difíciles, señalan: "Tenemos que reconocer que ahora mismo tenemos ganas de huir, olvidar y no enfrentarnos a la realidad, pero hay que hacerlo. Supongo que la vida es así, te pone baches en el camino para que los superes. Somos guerreros, y perder algunas guerras no significa perder la batalla".

En este sentido, añaden destrozados: "Aunque sean momentos duros, seguimos teniendo motivos para sonreír: somos una pareja genial, tenemos una familia genial y una vida por delante. Estamos paralizados y pasaremos algunos días malos, pero le seguiremos sonriendo a la vida, la vida es muy bonita para dejarla de lado. Espero que entendáis que después de esta mala experiencia, la próxima vez llevemos el tema en privado, creo que ya hemos ayudado y visibilizado esto muchísimo".

Y sentencian: "Gracias a todos por estar ahí, gracias a todos por dedicarnos siempre palabras tan bonitas y querernos".

Fue en La casa fuerte de Telecinco, en 2021, donde se conocieron. Después llegó su relación. Fue el pasado 12 de mayo cuando anunciaron el embarazo de su primer hijo. Llevaban más de dos años intentándolo. Ahora las redes sociales se llena de apoyo hacia ellos. Anabel Pantoja les escribe: "No tengo palabras. Ojalá pudiera daros un abrazo enorme. Os quiero".