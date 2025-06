Piden 600 euros en multas para el novio de Anabel Pantoja, a punto de atropellar a una reportera de TVE: "Me llamó mentirosa"

David Rodríguez apunto ha estado de llevarse por delante a una reportera de TVE. Pasó esta semana mientras iba montado en un patinete eléctrico, por la acera, y este miércoles la propia periodista ha vuelto a recordar el episodio en La familia de la tele.

Desde Córdoba, Amanda Párraga se ha pronunciado a las puertas de la clínca donde trabaja el novio de Anabel Pantoja, regentada en Córdoba por Mariló de la Rubia, la que fuera tan amiga de Isabel Pantoja durante un tiempo.

"Ayer lo vimos al salir bastante nervioso. Yo pensaba que íbamos a poder hacer las paces después de ese casi atropello, que no digo que fuese intencionado pero que creo que no lo pensó mucho. Y me encontré con todo lo contrario. Me llamó incluso mentirosa. Imagino que es por haberle dicho que casi me atropella y no me dijo nada más", ha dicho la periodista. "Todo el mundo me aseguraba que me iba a pedir disculpas", ha recalcado la reportera.

Después, ha vuelto a recordar cómo vivió el episodio: "Esa entrada fue un poco violenta, no digo que me atropelló pero, si no llego a quitarme, quizás un golpecillo me da".

"¿Es denunciable eso?", se llegó a preguntar Kiko Matamoros al ver las imágenes. "No se puede pasar tan cerca de las personas montado en el patinete. Debería bajarse del patinete", dijo en el programa Abel Andrés, director de autoescuela. "En este caso podemos ver tres posibles infracciones: que circula por la acera, lo que puede ser una sanción de hasta 200 euros; la segunda por circular sin la debida precaución (200 euros); y, por último, por ir sin casco (200 euros)". Un total de, según el experto, 600 euros.