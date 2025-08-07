Anabel está disfrutando de sus primeras vacaciones de verano en familia siendo tres, con la pequeña Alma como gran protagonista. Hace ya una semana que la sobrina de la tonadillera puso rumbo a su exclusivo destino estival, un viaje que esperaba con especial ilusión, especialmente después de la aparatosa caída que sufrió en la fiesta de influencers organizada por la agencia de Dulceida. El accidente le provocó una dislocación en el codo y la obligó a llevar el brazo inmovilizado con un cabestrillo. Aun así, la prima de Isa Pi no perdió el ánimo y compartía con sus seguidores su entusiasmo por lo que venía: "Dentro de un par de días me voy a un lugar que me va a sanar, me va a alegrar y me va a curar hasta el codo", decía antes de hacer las maletas. Y el motivo que le ha aliviado las penas ha sido un crucero por el Mediterráneo.

Durante el viaje, la prima de Kiko Rivera ha ido compartiendo pequeñas píldoras de su experiencia a bordo. "Ducharte y salir a ver el atardecer en medio del mar", escribía en una de sus stories, dejando ver lo mucho que está disfrutando del crucero.

Este jueves contaba una de sus últimas paradas: "Acabamos de parar en Livorno, es la siguiente parada del barco. David no había estado nunca en Florencia, así que hemos cogido un tren directamente desde Livorno y vamos a pasar allí el día, vamos a comer... Luego vamos a parar en Pisa de vuelta", explicaba en sus redes.

Y la pequeña Alma parece que también se lo está pasando en grande. "Mi viajera se está portando tan, tan bien... y siempre con una sonrisa para todo y todos. Solo llora cuando tiene hambre y sueño", ha contado.

Sobre su itinerario, ha dado más detalles: "Nuestra primera parada aquí en Florencia ha sido el Baptisterio...lo estoy leyendo porque tampoco voy a ir de culta", bromeaba y seguía: "Estamos aquí haciendo el vídeo a la sombrita porque hace un calor que no veas, y luego vamos a ver la Catedral Santa María del Fiore". Y tras una intensa caminata por la cuna del Renacimiento, la pantojita chica confesaba sentirse muy afectada por las altas temperaturas: "Hemos tenido que parar. Venía rara del barco, pero la calor de esta ciudad me acaba de matar. La tensión, mareada, la barriga... Si venís en esta época, intentad ver la ciudad a primera hora o a última, con agua fría y sombrero o paraguas para el sol", recomendaba a sus seguidores.

Además, en plena parada del crucero, ha aprovechado para felicitar públicamente a su chico, que este 7 de agosto celebra sus 27 vueltas al sol. "Por muchos lugares. Por muchas ciudades. Por muchos aviones. Por muchos viajes", escribía en sus stories, acompañando el mensaje con una imagen que rememora uno de sus momentos juntos en París.

"Alma estaba en camino...y ahora somos tres. Cumple siempre para estar siempre a nuestro lado, papi", concluía con un vídeo de ambos cuando Anabel estaba embarazadísima.

Y concluía: "Llevo tres cumpleaños a su lado y siempre decidimos que el mejor regalo es estar disfrutando y conociendo mundo. Lanzarote. Fuerteventura. Florencia".

Mientras pasan los días, Anabel también sigue pendiente de que la investigación que pesa sobre ella y su novio, David Rodríguez, se resuelva en los juzgados canarios. La pequeña Alma estuvo ingresada en El Hospital Materno Infantil de Gran Canaria 18 días, 13 de ellos en la UCI.