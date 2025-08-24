Javier de Hoyos queda fuera del nuevo programa de María Patiño y Belén Esteban en Ten

Se van perfilando ya los programas que estrenarán la nueva temporada televisiva. No somos nadie, en las sobremesas de TEN, será el primero en llegar a los espectadores, el próximo 1 de septiembre. Ya se conocen algunos nombres que formarán parte del nuevo espacio, producido nuevamente por La Osa, el nuevo nombre de la antigua La Fábrica de la Tele, creadora del histórico Sálvame en Telecinco.

Cuando La Fábrica rompió con Mediaset, la productora estrenó en TEN Ni que fuéramos, aunque, tras la marcha de parte de los colaboradores a Televisión Española para hacer La Familia de la Tele, el nuevo programa, presentado por Carlota Corredera, pasó a llamarse Tentáculos.

La Osa, productora de La Familia de la Tele —uno de los fracasos más sonados de la televisión pública—, vuelve a recuperar a varios de sus colaboradores históricos. Bajo la dirección de David Valldeperas, estarán en No somos nadie, entre otros, María Patiño, quien presentará el espacio de lunes a jueves, acompañada por Belén Esteban y Kiko Matamoros. Marta Riesco participará como reportera. Los viernes, la presentación correrá a cargo de Carlota Corredera.

También habrá nuevos fichajes, como el de Ana Gurgui, un rostro conocido del programa D Corazón en La 1, y Alberto Guzmán, periodista navarro con amplia experiencia en la radio y la televisión del País Vasco. Guzmán tuvo una presencia destacada en la etapa anterior del magacín Mañaneros y, posteriormente, en Tentáculos. Actualmente, participa cada fin de semana en D Corazón.

Sorprende, sin embargo, que Javier de Hoyos —copresentador con Anne Igartiburu del espacio del corazón de La 1 los fines de semana— ya no siga ligado a los proyectos de La Osa, donde tuvo un papel destacado en Ni que fuéramos. Con miles de seguidores en TikTok como cronista social de influencers, De Hoyos tiene mucho futuro en medios digitales y piensa seguir apostando por ellos.