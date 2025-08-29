Dos fichajes desembarcan en 'El Hormiguero': Pablo Motos desvela sus armas para el segundo 'round' con Broncano

Todo listo en El Hormiguero para iniciar su nueva temporada en Antena 3. El concurso, que este curso cumple 20 años en la parrilla, volverá el lunes, 1 de septiembre, aunque de momento no tendrá que luchar contra Broncano, porque La Revuelta no regresará a TVE hasta la semana siguiente, el día 8.

El Hormiguero abrirá su primera semana de la temporada con Bertín Osborne y Sergio Ramos (lunes), Joaquín Sánchez y Susana Saborido (martes), Arturo Pérez- Reverte (miércoles) y Ester Espósito (jueves). Raphael, Mar Flores, Malú, Pablo López, Sebastián Yatra o Mika serán otros de los invitados que acudirán al programa en las siguientes entregas.

Para la nueva temporada de El Hormiguero, Pablo Motos ha cerrado dos fichajes que se unen a su plantilla. Por un lado, el programa sumará a la influencer Esperansa Grasia. Lo único que ha adelantado la humorista sobre su sección es que su objetivo es "marear a Pablo". Además, Motos también ha contratado a Juan Carlos Ortega. El cómico tendrá un consultorio con personajes hechos por Inteligencia Artificial.

El Hormiguero mantendrá el resto de secciones y colaboradores, como las tertulias políticas que protagonizan Tamara Falcó, Nuria Roca, Juan del Val, Cristina Pardo, Rubén Amón, María Dabán y Rosa Belmonte. Asimismo, seguirá la tertulia de cómicos, con Susi Caramelo, Piedrahita, El Monaguillo y Marron.

Como cada temporada, El Hormiguero comenzará con una película rodada a lo largo de todo el año con las estrellas que han pasado por el programa, como Bill Murray, Robbie Williams, Antonio Banderas, Aitana, Lamine Yamal, Rafa Nadal, Carlos Alcaraz, Rauw Alejandro, Marc Márquez, Carlos Alsina o Jean Reno. Este año estrena 'Pánico en la gala', donde una conspiración desde las más altas esferas intenta sabotear la celebración de los 20 años de El Hormiguero con las más sucias tretas.