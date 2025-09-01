Cristina Lasvignes se queda en Mediaset: presentará el nuevo Socialité de Telecinco contra Anne Igartiburu

Cristina Lasvignes se queda en Mediaset después de estar al frente de El Diario de Verano desde el pasado 21 de julio. La presentadora continuará ligada a la cadena para hacerse cargo de ¡Vaya Fama!, el nuevo Socialité de Telecinco.

Lo hará junto al comunicador, reportero y guionista Fran Ramírez, que afronta su primer proyecto como presentador en la televisión nacional tras su paso por Aragón Televisión, donde ha conducido el espacio de reportajes Aragón es Ohio y Agujero de gusano, dedicado a la ciencia en clave distendida. También ha trabajado en radio, con distintas secciones y programas de humor en Onda Cero y Aragón Radio, y es uno de los autores de la web satírica Errado de Aragón.

¡Vaya Fama! llega a Telecinco este mismo fin de semana y se emitirá los sábados y domingos a las 13.15. Es decir, ocupará el hueco que dejó libre Socialité hace unas semanas y se enfrentará de manera frontal con D Corazón (TVE), conducido por Anne Igartiburu y Javi de Hoyos. El nuevo espacio de Telecinco corre a cargo de Cuarzo Producciones (Banijay Iberia), responsable de Supervivientes o La isla de las tentaciones, entre otros.