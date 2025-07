Cristina Lasvignes y su marido gobiernan las azoteas de España: su imperio hostelero factura 25 millones fuera de la televisión

Cristina Lasvignes regresa a la televisión este verano como sustituta de Jorge Javier Vázquez en El Diario (Telecinco), un reto con el que retoma su faceta como comunicadora tras pasar por espacios como Hablar por hablar o Tal cual lo contamos. "Decidí hacer el casting, porque llevaba un tiempo en el que me empezaba a apetecer volver a la televisión", explicaba a Informalia hace unos días la presentadora, que desapareció por decisión propia de la pequeña pantalla, siguiendo muchos años en la radio (Kiss FM) y vinculada a comunicación corporativa. Pero hay más: la periodista triunfa también como empresaria, pues junto con su marido, José Manuel García, es la responsable de Azotea Grupo.

El matrimonio está detrás del éxito de esta empresa de restauración, que cuenta con la Azotea del Círculo, ubicada desde el verano de 2013 en la séptima planta del Círculo de Bellas Artes en Madrid. Con el paso de los años se han ido sumando al grupo otros establecimientos siempre situados en enclaves singulares de la capital, como Azotea Barceló (2016) en la última planta del Mercado de Barceló y Picalagartos Sky Bar & Restaurant (2018), en el NH Collection Gran Vía, ubicado en una de las mejores localizaciones de la arteria madrileña.

Azotea del Círculo de Bellas Artes de Madrid.

Además, la primera apertura fuera de la capital, El Cuartel del Mar, abrió sus puertas en 2020, en un emplazamiento privilegiado en Chiclana de la Frontera, a orillas del Atlántico. También forman parte del grupo Arpillera y Bomarea, dos terrazas situadas en el Parque Forestal Valdebernardo en Madrid, abiertas en 2011. En 2021 el grupo añade a su porfolio el multiproyecto Sal Verde en La Hacienda Links Golf Resort, San Roque. La última incorporación ha sido Shallow Sun Club, en el hotel INNSiDE by Meliá Calviá Beach, en Calviá, Mallorca. No obstante, el grupo reabrió en 2023 el Club Financiero de Génova junto a la Familia La Ancha e inauguró en Vejer de la Frontera Valhalla Gastro Beach Club. En 2024 abrió los espacios Cornamusa Cibeles, Azotea Cibeles y Café Cibeles, todos ellos ubicados en el madrileño Palacio de Cibeles. Recientemente ha incorporado a su porfolio de espacios el restaurante Warehouse, ubicado en un antiguo palacio en el Barrio de Salamanca de Madrid.

Cristina Lasvignes y su marido, José Manuel García.

El crecimiento de la empresa indica que el matrimonio está jugando bien sus cartas. Su facturación anual es de 25 millones de euros. "Hemos sabido idear conceptos diferentes adaptándonos al lugar y a las necesidades de los espacios, siempre muy singulares y con una historia detrás. Los ponemos en valor y los compartimos. Somos unos inquilinos maravillosos", explicaba la propia Lasvignes en conversación con La Razón. "Hemos conseguido que sea un sitio en el que los clientes se encuentran a gusto. A la gente conocida, no se les da privilegio alguno, pero sí se les trata de tal manera que no se les molesta y se relajan. Uno de los objetivos es no intentar convertirnos nunca en el sitio de moda", añadía.

Curiosamente, Lasvignes y García, casados desde hace 16 años y padres de dos hijos -la presentadora vivió un momento muy emotivo en televisión, cuando en Esto es la vida, en La 1 de TVE, apareció dando el pecho a su segundo hijo-, no son hosteleros de toda la vida. De hecho, su única experiencia en el sector fue un bar de verano hace 25 años. Él ha trabajado como economista y ella, como decíamos, ha dedicado una larga etapa profesional al periodismo. Sin embargo, supieron ver dónde había un buen proyecto y tiraron con ello. La buena comunicación que comparten ha sido fundamental para ello, ya que se conocen desde la infancia.

Cristina Lasvignes y su marido el día de su boda, en 2009.

Por su parte, Lasvignes también es la fundadora de la productora Filmus y participa en Crislama Producciones, responsables de títulos como Acacias 38 o La otra mirada. A lo que suma su colaboración en la comunicación de la Fundación CRIS Contra el Cáncer.