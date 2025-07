Cristina Lasvignes, una desaparición que no planeó y un casting para sustituir a Jorge Javier: "Quiero quedarme en Mediaset"

Miles de españoles escuchaban a Cristina Lasvignes en el mítico Hablar por hablar. Fue, junto a Gemma Nierga y Mara Torres, una de sus conductoras más brillantes. Después saltó a Antena 3 y su presencia fue un golpe de aire fresco allá por 2008, cuando se puso al frente del magacín Tal cual lo contamos. Estaba llamada a ser una de las presentadoras con más futuro, pero de repente desapareció (por decisión propia). Siguió muchos años en la radio (Kiss FM) y ha continuado vinculada a la comunicación corporativa. Además, tiene su propia productora. Lasvignes reaparece ahora como sustituta de Jorge Javier Vázquez en El Diario (Telecinco). Se presentó a un casting en el que participaron otras presentadoras y ella fue la elegida para cubrir las vacaciones de "uno de los grandes". Comienza este lunes (18.30) y confiesa que ya tiene dentro el "gusanillo" de la tele otra vez. Quiere quedarse en Mediaset. "Ojalá que sea el comienzo de una relación duradera y maravillosa", nos cuenta.

Después de muchos años alejada de la televisión, reapareces en Telecinco. ¿Cómo has llegado a 'El diario de Jorge'?

De la manera más casual y normal del mundo. Hace no mucho recibí una llamada donde me dijeron que estaban haciendo pruebas porque buscaban a una persona para sustituir a Jorge Javier en vacaciones y, por mis 'antecedentes profesionales', podía cuadrarme. Y decidí hacer el casting, porque llevaba un tiempo en el que me empezaba a apetecer volver a la televisión. Al cabo de tres semanas me dijeron que había sido la elegida.

Presentaste 'Hablar por hablar', 'Tal cual lo contamos' (Antena 3) y 'Esto es vida' (TVE). Aunque seguiste en la radio (Kiss FM), en 2015 desapareciste de la televisión. ¿Por qué?

No fue un plan urdido, pero es verdad que el último programa que hice, en TVE, ya no estaba en mis planes, aunque me animé a hacerlo. De una manera orgánica me fui apartando de la tele y me dediqué a otras cosas que me han permitido abordar la comunicación desde otro ámbito [Fundación CRIS contra el cáncer]. También monté una productora.

¿Has tenido la sensación de que tu fichaje por 'El Diario' ha sido bien recibido por el público? ¿La audiencia te sigue recordando?

Mucho. Lo he notado de verdad. Me ha hecho mucha ilusión, porque cada uno te recuerda por una cosa o por un programa. Me han hecho mucha gracia los mensajes que he recibido desde que se anunció mi incorporación al programa. De todos los sitios por los que he pasado, el público de la radio, de Hablar por hablar, son una legión. Es un público muy leal y son como una familia. Se han alegrado como mis padres: 'La niña vuelve a la tele' (Risas).

¿Te impone sustituir a Jorge Javier?

Sinceramente, Jorge Javier es tan diferente a todo el mundo, tan único, que eso me quita presión porque, aunque quisiera imitarlo, no podría. Desde que nos hemos conocido, ha sido muy generoso conmigo y ha estado arropándome, dándome consejos... Eso ha hecho que tenga menos presión, porque al final me toca sustituir a uno de los grandes.

¿Te ha dado algún consejo especial?

Sí, me ha dicho bastantes cosas. Sobre todo, y no es frase hecha, me ha dicho que me lo pase bien. Pero que me lo pase bien de verdad: 'Relájate todo lo que puedas, escucha y disfruta'. Al final, eso es lo que más le gusta a la gente de Jorge Javier. Cuando se parte de risa, lo hace de verdad. Y cuando se emociona, es porque lo vive. Que un tipo como él, que ha hecho los programas más grandes de esta cadena, esté tan feliz y hable con tanto cariño de El Diario, dice mucho de dónde me meto.

Coger un programa en emisión implica el deber de mantener unas audiencias. ¿Eso te preocupa?

Tengo que cuidar las pantas y no se me pueden morir antes de que vuelva (risas). Jorge deja el programa muy asentado, con buenas audiencias, y eso es una presión añadida. Yo voy a intentarlo por todos los medios, ojalá a los espectadores les guste la opción veraniega de El Diario. Es verdad que esta época es muy cambiante, los hábitos de los espectadores varían, pero ojalá nos sigan viendo.

¿Te gustaría quedarte en Mediaset después del verano?

Yo ya tengo el gusanillo dentro y, por supuesto, me encantaría que surgieran nuevos proyectos en esta casa. Ojalá que sea el comienzo de una relación duradera y maravillosa y, si no, ojalá nos sirva, a mí y a mi equipo, para sacar adelante otros proyectos.