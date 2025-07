La misteriosa reaparición de 'Allá tú' en Telecinco tiene una explicación: este es el plan de Mediaset con Jesús Vázquez

Telecinco lleva varios días promocionando el regreso de Allá tú, el histórico concurso que Jesús Vázquez ha presentado en dos ocasiones en la cadena. Hace años, el presentador logró un éxito tremendo con este formato, y la temporada pasada la cadena lo volvió a intentar, pero con mucho menos éxito.

A muchos espectadores les ha extrañado que el formato vuelva a la parrilla de Mediaset, pero tiene una explicación. Resulta que Telecinco tenía guardados en el cajón varios programas de este concurso que nunca se llegaron a emitir y que, finalmente, verán la luz a lo largo de las próximas semanas. Es decir, no son reposiciones, como muchos pensaban.

Jaime Guerra, director de Producción de Mediaset, ha explicado que se trata de "entregas sin emitir" que se grabaron con la productora Gestmusic el año pasado y que la cadena todavía no había lanzado. "Es la versión en prime time del programa", ha aclarado. Por lo tanto, será una de las apuestas de Mediaset para una de las noches entre finales de julio y el mes de agosto, una temporada donde las cadenas aprovechan para dar salida a todos esos programas que tienen acumulados o que se quedaron pendientes de emisión porque la audiencia en su momento no acompañó.

El verano también es momento de lanzar nuevos proyectos, y eso es lo que también hará Mediaset con Agárrate al sillón, un concurso que tomará el relevo de Reacción en cadena (de lunes a viernes a las 20.00). "Es nuestra gran apuesta para el verano, pero no es un programa de verano, es un programa de larga duración", ha explicado Guerra. Sustituirá en los próximos días al formato de Ion Aramendi, aunque Reacción en cadena tiene varias entregas grabadas que verán la luz en los próximos días. "Acabará su emisión con todo lo grabado", ha explicado el directivo de Mediaset, que no descarta rescatar en algún momento este formato. "Es una marca que nos ha dado muchas alegrías, hemos tenido datos interesantes durante un tiempo en un horario muy competitivo. El formato ha peleado bien, es un gran concurso y es posible que en algún tiempo vuelve a esa franja u otra", ha apuntado Guerra. "No hemos tomado ninguna decisión definitiva respecto al futuro de Reacción en cadena, pero ahora toca Agárrate al sillón y ojalá este programa dure el mismo tiempo o mucho más en nuestra parrilla".