David Cantero desvela cómo fue la ruptura con Mediaset por su sueldo: "Bájamelo tú y vamos a juicio"

David Cantero será a partir de septiembre el presentador de Las tardes de Radio Nacional. Sustituirá a Lourdes Maldonado y competirá con Carles Francino (SER) y Jaime Cantizano (Onda Cero). A pesar de que ya tiene nuevo proyecto profesional, todavía resuena la salida del periodista de Mediaset tras llegar a un acuerdo con ese grupo audiovisual para rescindir su contrato.

Cantero ha contado algunos detalles de ese momento en que rompió de manera sorprendente con Mediaset. "El desencadenante fue que me proponen, de manera sorpresiva, injustificada y sin venir a cuento, una bajada de salario, cosa que me parece irregular, porque tú tienes un contrato, tienes un salario, tienes unas condiciones y eso es sagrado", ha dicho en el podcast S. Wolf. "Les pregunté si iban a pedir a todos los trabajadores una bajada de salario porque la empresa iba mal... Pero no, se referían a mí solo. Luego añadieron una reducción de jornada".

La respuesta de Cantero no se hizo esperar. "Acabáis de gastar un montón de millones... ¿Os lo habéis gastado todo y ahora no hay dinero para pagar mi salario?", les preguntó. El presentador se negó de forma rotunda. "Yo dije: 'No me voy a bajar el salario. Bájamelo tú, que sabes que es ilegal, y vamos a ir a juicio. Es fue mi respuesta". Sin embargo, Mediaset quiso llegar a un acuerdo con Cantero. "¿Y si te diéramos una salida? Al día siguiente me llamaron y en cinco días de tiras y aflojas, llegamos a un acuerdo digno y conveniente, y firmé los papeles", recuerda sobre una salida, que finalmente fue pactada.

Cantero todavía está dolido con aquella situación y lamenta que las cadenas "olviden el valor que tiene la experiencia". El presentador recibió numerosas muestras de afecto cuando se conoció su salida de Telecinco. "Recibí miles de mensajes de apoyo y creo que Mediaset no lo calculó", ha recordado. Asimismo, el periodista ha destacado la gran química que tenía con Isabel Jiménez, la presentadora con la que conducía el informativo de las 15.00 hasta que, hace año y medio, Cantero fue desplazado al fin de semana. "Yo hacía pareja con Isabel Jiménez. El público nos quería, teníamos buena audiencia. El primer error que cometió Mediaset fue separarnos. La gente no lo entendió", ha manifestado.

Después de "un año de vaivenes" en la edición de fin de semana, Mediaset fichó a María Casado para que hiciera pareja con David Cantero, reeditando así una fórmula que tuvo una gran acogida años atrás en TVE. "Volvíamos a tener una pareja muy potente, un parejón... ¿y de nuevo lo rompes? Ella se quedó muy sorprendida. Son movimientos de cadena que se comprenden mal y no les favorece".