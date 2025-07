Mediaset deja abierto el futuro de 'Reacción en cadena' y explica el fichaje de Eugeni Allemany: "Momento de caras nuevas"

?El verano es la época en la que las cadenas aprovechan para testar nuevos formatos y esto es lo que hará Mediaset con el estreno de Agárrate el sillón, el nuevo concurso, adelantado por Informalia, que tomará el relevo de Reacción en cadena. Se trata de un formato que tiene un gran éxito en Francia y que por primera vez se adapta en nuestro país. Produce Bulldog TV, la misa compañía que firma el concurso de Ion Aramendi, pero en este caso lo conduce Eugeni Allemany, un presentador que vuelve a Telecinco tras años trabajando en Valencia.

"Vimos la necesidad de hacer un cambio con Reacción en cadena y que este programa descansara", explica Jaime Guerra, director de Producción de Mediaset. "Recibimos muchas propuestas, pero hubo una que nos llamó mucho la atención. Agárrate al sillón es el concurso que estábamos buscando".

Bulldog TV envió a Mediaset varios pilotos presentados por distintas personas, pero a Mediaset le gustó la candidatura de Eugeni Allemany. "Era el momento de apostar por una cara nueva para Telecinco y nos gustó cómo modula el programa, cómo maneja el entretenimiento. Es desenfadado cuando hay que serlo y también sabe dar tensión en la parte final. Tenía todos los ingredientes y encima aporta novedad a nuestra parrilla", explica sobre la elección de este presentador que ya estuvo en la cadena en tiempos de Caiga Quien Caiga.

Junto al presentador, el mayor reclamo de Agárrate al sillón es la reaparición de Rafa Castaño, el concursante que arrasó en Pasapalabra con un bote millonario. "Queríamos al mejor, pero que no hubiera tenido un gran recorrido por otros concursos. Tras ganar su premio, Rafa paró y ahora vuelve con nosotros", explica sobre el concursante, quien participó en Pasapalabra tanto en la etapa de Telecinco como en la de Antena 3.

El futuro de 'Reacción en cadena' está abierto

Agárrate al sillón "es nuestra gran apuesta para e verano, pero no es un programa de verano, es un programa de larga duración", recuerda Guerra. Sustituirá en los próximos días a Reacción en cadena, aunque el concurso de Ion Aramendi tiene varias entregas grabadas que verán la luz en los próximos días. "Acabará su emisión con todo lo grabado", explica el directivo de Mediaset, que no descarta rescatar en algún momento este formato. "Es una marca que nos ha dado muchas alegrías, hemos tenido datos interesantes durante un tiempo en un horario muy competitivo. El formato ha peleado bien, es un gran concurso y es posible que en algún tiempo vuelve a esa franja u otra", apunta Guerra. "No hemos tomado ninguna decisión definitiva respecto al futuro de Reacción en cadena", añade. "Pero ahora toca Agárrate al sillón y ojalá este programa dure el mismo tiempo o mucho más en nuestra parrilla".

Por otra parte, Jaime Guerra también se ha pronunciado sobre la vuelta de Allá tú a la programación de Telecinco, un formato que regresará este verano, tal y como promociona la cadena desde hace unos días. El directivo de Mediaset ha indicado que se tratan de "entregas sin emitir" que se grabaron el año pasado y que la cadena todavía no había lanzado. "Es la versión en prime time del programa", ha indicado. Por lo tanto, será una de las apuestas de Mediaset para las noches de verano.