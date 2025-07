Rafa Castaño nos cuenta en qué invirtió su premio de Pasapalabra tras el 'palo' de Hacienda: "Defiendo contribuir porque vivimos en sociedad, no en El juego del calamar"

Rafa Castaño se convirtió, hace dos años, en el ganador del mayor bote de la historia de Pasapalabra. Se embolsó 2.272.000 euros tras derrotar a Orestes Barbero en un duelo histórico. Desde entonces, Rafa, periodista sevillano amante de los libros, desapareció de la televisión y ha dedicado un tiempo "sabático" a invertir su premio y seguir formándose, en este caso, en asuntos relacionados con la Inteligencia Artificial. Primero, eso sí, tuvo que cumplir con Hacienda, porque de ese bote monumental se quedó con el 45%. "No me molestó porque yo no estaría aquí sin los servicios públicos. Siempre defenderé que hay que contribuir, porque vivimos en sociedad, no en El juego del calamar", nos cuenta. Ahora vuelve a la televisión como la estrella de Agárrate como puedas, el nuevo formato que estrena Telecinco para competir, precisamente, contra Pasapalabra.

¿Te pensaste mucho volver a la televisión?

Durante un par de años he dicho que no a otros programas, porque la exposición mediática no es el centro de mi vida. Quería un trabajo normal y he estudiado otras cosas, me he formado en Inteligencia Artificial, por ejemplo. Ahora, que tengo otro trabajo, me apetecía volver a dar otra oportunidad a los concursos como una forma secundaria y en mis días libres.

¿Te han ofrecido muchas cosas desde que ganaste el bote de Pasapalabra?

Alguna que otra. He dicho que no porque consideraba que no era el momento. Y cuando ganas un premio muy grande, te puedes permitir llevar las riendas de tu vida, porque en otros momentos sí necesitaba el dinero.

¿Por qué has elegido Agárrate al sillón para volver a la televisión?

Porque me han llamado en el momento adecuado y porque el formato es muy chulo. Es un programa que a mí me gustaría ver como espectador.

¿Es más difícil que Pasapalabra?

Pasapalabra es como unas oposiciones y hay que estudiar mucho. En este caso es cultura general, más como Saber y Ganar. En la primera fase tiene un nivel más bajo y en la prueba final tiene un poco de todo y lo hace muy interesante.

¿En qué invertiste el dinero de Pasapalabra?

Me tomé un año sabático en el que no me tuve que preocupar del dinero. He hecho cursos de Inteligencia Artificial, me he formado y he estudiado. No he tenido grandes gastos y lo he invertido de forma diversificada.

¿Negocios? ¿Te has comprado una casa?

En Madrid no da con un bote para una casa, pero me he podido permitir un alquiler más alto y eso es una suerte.

¿Sufriste por el 'palo' que te dio Hacienda?

Para nada. Yo ya sabía que mi premio no era el oficial, sino el neto. Y, además, yo sin los servicios públicos -sanidad, educación- no estaría aquí. Vivo muy bien y creo que hay que contribuir, porque nos viene muy bien a todos. Últimamente vivimos como si la sociedad no existiera, como si esto fuera El juego del calamar, y creo que el mensaje tiene que ser distinto. Yo siempre seré alguien que defienda contribuir.

Rafa Castaño y Eugeni Allemany en 'Agárrate al sillón' (Telecinco)

¿Qué has estudiado en este tiempo?

No sabía qué hacer con mi vida y leí un artículo que decía que una de las profesiones más demandadas era la de analista de datos. Es una cosa que tiene que ver con la IA, luego me formé en otra cosa que se llama científico de datos. Al final, es lo que está detrás de cosas como ChatGPT, y aprendí a picar códigos. Ha sido una reconversión absoluta.

Vas a competir contra Pasapalabra. ¿Has hablado con Roberto Leal?

Me escribió hace unos días, me deseó suerte y yo le mandé un abrazo. Jamás podré decir nada malo de Pasapalabra, hay buen rollo con ellos, son un gran equipo.

¿Mantienes contacto con Orestes?

No, la verdad es que no. Tengo la relación cordial, igual si alguna vez pasa algo que nos haga recordarnos el uno al otro nos escribimos... Pero ni siquiera cuando estábamos en Pasapalabra. Teníamos un trato cordial en plató, pero cada uno hacía su vida.

¿Estás viendo Pasapalabra? ¿Qué te parecen Manu y Rosa?

La verdad es que están haciendo un duelo muy chulo, aunque en la pista musical no dan ni una (risas). Pero lo están haciendo muy bien y probablemente superen mi bote. Les deseo suerte a los dos.

Los concursantes de televisión han cambiado mucho, ahora eres como una estrella y Mediaset ha ido a por ti...

Los concursos se han profesionalizado en cierto modo, las cadenas saben que lo has hecho bien y te llaman. Eso está muy bien, porque me llega el trabajo a casa, pero al mismo tiempo es una responsabilidad. La gente se cree que soy más listo de lo que soy. Es verdad que en pantalla se me da bien, pero los que me conocen saben que para otras cosas...

Eres prácticamente una estrella en televisión. ¿Has pedido algo especial a la hora de negociar tu contrato?

No, en ese sentido soy bastante fácil. Cuando a ti te tratan como estrella, te quieren dar mucha presencia en la cadena y yo suelo dejar claro que yo no voy de estrella y que eso de ir de plató en plató, no es lo mío. Es lo único que pido. Y en otro tipo de cosas, intento ser lo más amable y fácil con el equipo, porque tienen que lidiar con muchas cosas todos los días y yo quiero ser el último que les ponga malas caras.

¿Has conocido muy bien la tele por dentro en estos años?

Sí, la tele es un sitio donde hay muchas personalidades fuertes y yo no tengo eso. Intento pasar desapercibido y que todo fluya.

Rafa Castaño, primer concursante a batir en 'Agárrate al sillón' (Telecinco)