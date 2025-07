Rafa Castaño desvela cómo es su relación con Orestes Barbero dos años después de ganarle en 'Pasapalabra': "La verdad es que no"

La victoria de Rafa Castaño en Pasapalabra, hace ahora más de dos años, tuvo una 'víctima'. Orestes Barbero, su rival, se quedó sin el premio que llevaba meses buscando en ese exitoso programa, después de protagonizar uno de los duelos más interesantes y bonitos que se han vivido en televisión. De hecho, Rafa y Orestes tenían una legión de fans y, de alguna manera, España estaba dividida entre los que apoyaban a uno y quienes estaban del lado del otro.

Rafa ganó 2.272.000 euros, el premio más alto en la historia del programa, mientras que Orestes se embolsó los 215.400 euros que había acumulado gracias a sus victorias parciales. Orestes, por cierto, fue el concursante que más tiempo había participado en Pasapalabra, con 360 programas. Compitió 197 tardes contra Rafa Castaño.

Pasado el tiempo, Rafa Castaño confiesa que apenas tiene relación con Orestes Barbero. "No, la verdad es que no", nos dice en una entrevista. "Tengo la relación cordial, si alguna vez pasa algo que nos haga recordarnos el uno al otro, nos escribimos... Pero ni siquiera cuando estábamos en Pasapalabra. Teníamos un trato cordial en plató, pero cada uno hacía su vida", añade el sevillano, que ahora vuelve a la televisión como la estrella de Agárrate al sillón, el nuevo programa de Telecinco.

Con este nuevo proyecto, Rafa Castaño competirá contra Pasapalabra, el programa en el que arrasó como concursante y del que tiene un recuerdo extraordinario, tanto del equipo como de Roberto Leal, su presentador. "Me escribió hace unos días, me deseó suerte y yo le mandé un abrazo. Jamás podré decir nada malo de Pasapalabra, hay buen rollo con ellos, son un gran equipo", manifiesta. Es más, Rafa ha seguido viendo Pasapalabra desde casa y está al tanto del cara a cara que mantienen Manu y Rosa desde hace meses. "La verdad es que están haciendo un duelo muy chulo, aunque en la pista musical no dan ni una", bromea. "Pero lo están haciendo muy bien y probablemente superen mi bote. Les deseo suerte a los dos".