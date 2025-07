Jorge Javier se despide de Telecinco con una confesión: su temor a "estafar" a Mediaset y perder su contrato

Jorge Javier Vázquez está a punto de cumplir un año completo al frente de El diario de Jorge, un programa que comenzó con grandes problemas de audiencia pero que poco a poco ha ido haciéndose un hueco en las tardes de Telecinco. El presentador confiesa el "miedo" y los "nervios" que pasó cuando estrenó el formato, "un programa sin colaboradores y que encima llevaba mi nombre", porque temía fracasar y que su poder en la televisión desapareciera.

"Me agobiaba la responsabilidad. Estar a la altura. Que la audiencia me acompañara. Acababa de firmar una renovación con Mediaset –hasta el 2027– y tenía miedo de que El diario de Jorge no funcionara porque sentía que mi empresa podía sentirse estafada", explica el comunicador en su blog de Lecturas. "Puesto que habíamos renovado por tantos años entendía que no podía fallar porque entonces a saber qué tendrían que hacer conmigo. Para empezar, seguir pagándome mientras me marchitaba en casa porque la marca 'Jorge Javier' ya no valía. Y luego reunirme para comunicarme que de alguna manera tendríamos que rescindir el contrato porque estaba claro que se habían equivocado. Y yo lo entendía, claro, cómo no lo iba a entender, pero me daba mucha vergüenza tener que enfrentarme a esa situación".

"Llevo muy mal defraudar. No responder a las expectativas creadas", se sincera Jorge Javier, que después de El diario de Jorge también ha presentado, con mucho éxito, Supervivientes. "Con El diario de Jorge de poco me sirvieron los casi treinta años de profesión que llevo a mis espaldas. Me ganó la partida el miedo", admite el comunicador, que reconoce que el éxito -y él sabe lo que es en televisión- "te hace más conservador". "El éxito es monótono y predecible como un matrimonio de largo recorrido. En esta profesión lo contrario del éxito es la incertidumbre. ¿Seremos capaces de salir adelante? ¿Moriremos en el intento? Lo he vivido y también tiene su gracia. Te mantiene vivo, aunque a veces a un precio demasiado alto. Pero cuando logras sacar cabeza, sientes un gustirrinín la mar de placentero. Esa maravillosa sensación de "lo hemos conseguido".

Como decimos, El diario de Jorge se ha ido ganando poco a poco un hueco en las tardes de Telecinco, aunque ha sido un programa que ha estado al borde de la cancelación en más de una ocasión. A partir del lunes, el talk show estará presentado por Cristina Lasvignes. "La veré con placer desde casa mientras esté disfrutando de unas vacaciones que espero que vengan con premio de todo tipo. Porque a partir de ahora, lo tengo claro, comienza la mejor época de mi vida".