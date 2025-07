El vaticinio de Jorge Javier sobre lo que pasará con el Gobierno de Pedro Sánchez: "Tiene toda la pinta"

Jorge Javier Vázquez lo gozó hace años cuando participaba en la marcha del Orgullo Gay. "Qué bien me lo he pasado yo en esas fiestas". Hace tiempo que no acude, pero el presentador anuncia que el próximo año estará. "A galopar. Porque se vienen tiempos oscuros y hay que volver a salir a dar la cara", dice. "El final del Orgullo 2025 coincide también con el fin de los congresos del PP y del PSOE", analiza el comunicador, que reconoce que estos partidos viven momentos muy distintos. "Como siempre, la risa va por ferias".

"Los del PP aseguran que van a conquistar el centro. Ya. Con perfiles como Miguel Tellado, Esther Muñoz o Cayetana Álvarez de Toledo sólo van a poder hacer suyo un centro comercial", señala. "Están eufóricos. Cuidado que después del subidón viene la bajona", advierte sobre el partido de Feijóo.

"El PSOE, por su parte, sigue encadenando destrozos y esperando esa píldora mágica que les saque del atolladero. Quién sabe, igual la consiguen", comenta sobre el partido de Pedro Sánchez, un político al que Jorge Javier siempre ha sido muy próximo. "Pero tiene toda la pinta de que todavía les queda un tortuoso camino por recorrer", asegura en su blog de Lecturas sobre el proceso al que se enfrenta el principal partido del Gobierno.

"A estas alturas de la película, el gobierno cuenta con un aliado infalible: el 'cerrado por vacaciones", indica. "Es difícil creer que llega ese apocalipsis que vaticina semanalmente Aznar mientras estás en remojo", explica sobre la época estival que habitualmente hace que todos desconectemos de la actualidad informativa.