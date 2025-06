Jorge Javier Vázquez apunta a su amigo Pedro Sánchez tras el escándalo Santos Cerdán: "Ha fallado"

Jorge Javier Vázquez, que en los últimos años ha expresado su apoyo al PSOE, y, en concreto, al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha comentado ahora la noticia que ha sacudido el panorama político: el escándalo de Santos Cerdán, que dimitió la semana pasada como secretario de organización del PSOE tras el demoledor informe de la UCO.

Ahora, el presentador de Badalona ha hablado de la gestión del presidente del Gobierno tras lo ocurrido con el que fuera su hombre de confianza. Hay que recordar que incluso Sánchez llegó a intervenir por teléfono en Sálvame en 2014 y Jorge Javier, fue, incluso, uno de los presentadores encargados de presentar las memorias del socialista a finales de 2023 (imagen superior).

La trama de corrupción que ahora envuelve al ex ministro de Fomento; su asesor, Koldo García y al ex secretario de organización del partido socialista sobre presuntos cobros de comisiones a cambio de adjudicaciones de carreteras tiene a Jorge Javier en vilo. Los define como "gente indeseable": "El trío calavera". "Desde que salió lo que salió -Koldo, Ábalos, Cerdán- ando como vaca sin cencerro. Porque un día me encontré a Ábalos por Mediaset y le dije que era fan suyo", escribe el presentador de Mediaset este miércoles en su blog de Lecturas.

Para el conductor de El diario de Jorge, ha sido duro enterarse de estas noticias relacionadas con el partido del que es simpatizante: "El jueves estalló todo. Desde entonces no he sido capaz de conectar con ningún programa de televisión en el que se trate el tema porque muero de pena. Me informo por los periódicos. Leo un artículo y descanso. Al rato otro. Voy naufragando entre la tristeza, la desesperación, la inquietud y la incomprensión".

Así las cosas, Jorge se pregunta: "Pero ¿cómo han podido campar a sus anchas semejantes personajes durante tantos años? ¿Cuántos controles han fallado en el PSOE? ¿Cuánto dinero han robado? ¿Qué han hecho con él? En fin". Y es aquí cuando se muestra muy crítico con el líder del Ejecutivo": "Pedro Sánchez llegó al gobierno prometiendo regeneración y ha fallado estrepitosamente escogiendo a cargos tan importantes como secretarios de organización".

Y sentencia: "Se sale muy difícilmente de un descalabro de esta categoría. Doctores tiene la Iglesia para manejar crisis. Estoy deseando ver cómo surfean esta, la más complicada a la que se ha enfrentado Pedro Sánchez desde que llegó a La Moncloa".