Nagore Robles vuelve a Mediaset para presentar el reality que enseñará las tripas del casting de 'GH'

Mediaset Infinity, la nueva plataforma de streaming del grupo dueño de Telecinco, comienza su primera temporada con una programación renovada (antes era Mitele) que incluirá algunos programas originales y otros formatos que serán derivados de algunas de las marcas más exitosas de la casa, como Gran Hermano.

Nagore Robles vuelve a Mediaset para presentar en Uno de GH20, un reality dentro de otro reality, porque se trata de un formato que servirá para seleccionar a uno de los concursantes de la próxima edición del programa, cuya nueva edición llegará hacia finales de año.

"Por primera vez en GH habrá un casting en directo con dos señales durante 24 horas. También habrá un resumen diario. Se emitirá en abierto y de forma gratuita para toda la audiencia de Mediaset Infinity", ha explicado en el FesTVal de Vitoria Juan Baixeras, director de canales digitales de Mediaset. Nagore Robles será la presentadora de este formato que también incluirá dos galas semanales y contará con colaboradores en un plató.

Robles, que participó en su día en Gran Hermano, desarrolló su carrera televisiva en distintos realities de Mediaset y también fue tertuliana de numerosos programas de Telecinco. Sin embargo, en los últimos tiempos ha participado en varios espacios de TVE, como Bake Off. Uno de GH20 será su regreso a Mediaset tras una temporada alejada de esta cadena.

A lo largo del próximo cuatrimestre, Mediaset Infinity estrenará un total de once producciones. Además de Uno de GH20, la plataforma también acogerá un nuevo dating show, El loco amor, que estará presentado por Sebastián Gallego y Oriana Marzoli. Asimismo, Mediaset Infinity ofrecerá un programa que narrará el proceso de mudanza de la casa de GH y otro sobre el casting de La isla de las tentaciones. La serie italiana María Corleone, el documental (L)over y una docuserie sobre La Húngara son otras de las novedades del servicio de streaming.