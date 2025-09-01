Susanna Griso arranca la temporada 20 de 'Espejo Público': "En este tiempo he criado a mis tres hijos y se piensan que vivo en la tele"

1 de septiembre y comienzo del nuevo 'curso' para muchos, entre ellos Susanna Griso. Este lunes, la presentadora ha vuelto de sus vacaciones y se ha vuelto a poner al frente de Espejo Público. Una franja, la de la mañana, que como la propia presentadora ha recordado se le resistía a Antena 3 hace dos décadas. El programa, como ha rememorado, le llegó entonces en forma de encargo, como un reto que afrontar y que no le ha salido nada mal.

Este año, Griso arranca temporada frente al dominio de Silvia Intxaurrondo en La 1, que está en máximos de audiencia, y la nueva temporada de El programa de Ana Rosa, con una versión renovada de mayor duración. El matinal de Telecinco, en cambio, espera un poco más y no arranca hasta el próximo lunes, 8 de septiembre.

Tras la primera parte del programa, Griso se ha trasladado al sofá para comentar con sus colaboradores temas políticos y de actualidad. Pero antes, ha entrado al plató mientras un discurso grabado por ella misma daba el pistoletazo de salida a la nueva temporada. "20 años, qué rápido han pasado", ha dicho. "20 años que me han parecido un suspiro", ha insistido.

Sus caminos profesionales y personales se han cruzado durante todo este tiempo, y así lo ha recordado: "Me cuesta separar el programa de mi propia historia, casi no recuerdo mi vida antes de sentir esta adrenalina". Su recorrido por el espacio lo ha recordado así: "Estos 20 años han marcado mi vida personal, acompañada de un equipo que ya son familia". A Griso, después de todo este tiempo, le sigue ilusionando el reto de "acompañar a centenares de miles de espectadores en sus desayunos, rutinas y preocupaciones": "Un reto constante pero también un refugio".

Aunque no todo es color rosa: "Hay días en los que el cansancio pesa y la noticia golpea", ha reconocido. Y en este repaso, ha recordado cómo fueron sus inicios al frente del matinal tras dejar los informativos de Antena 3, en los que formó durante una etapa muy recordada dupla con Matía Prats y encabezó diferentes ediciones: "Se le resistían los magacines matinales en Antena 3. Me dieron el encargo y pensé 'lo que me espera'. Jamás pensé que estaría aquí 20 años después. Todo lo que ha pasado en 20 años. Y yo he criado a mis tres hijos en este tiempo, que se creen que su madre vive en la tele". Separada del también periodista Carles Torras desde 2020, juntos son padres de sos hijos biológicos, Mireia y Jan, y de la pequeña Dorcette, a la que adoptaron en 2018.

Nuevos fichajes

Por otro lado, el pasado viernes y mientras apuraba sus vacaciones, la propia Griso también anunció los nuevos fichajes: el de Albert Rivera y Josep Borrell. "Con los mejores opinadores de todos los ámbitos ideológicos para procurar que ustedes se formen en el mejor criterio posible que, en definitiva, es el suyo propio. No tenemos la menor idea de cómo serán los próximos 20 años, pero sí que podemos asegurarles es que nuestro libro de estilo, este que les acabo de resumir, es sagrado. Lo conseguido hasta ahora es nuestro aval, seguimos", ha dicho este lunes en su vuelta.

Susanna Griso con Matías Prats

Este domingo, Griso también acudió al plató de Antena 3 Noticias y ante su gran amigo Matías Prats dijo: "Volvemos con más fuerza que nunca en nuestra temporada 20. Somos de los programas más longevos de la parrilla televisiva y tenemos el compromiso de asegurar al espectador que escuchará todas las opciones, versiones y opiniones de cada asunto. Pluralidad informativa con el rigor que aporta ser un programa producido por Antena 3 Noticias, los líderes indiscutibles de la información audiovisual en este país".

Su compañero, después, bromeó sobre los 20 años que también cumple El Hormiguero: "20 años El Hormiguero, 20 años Espejo Público. Podéis hacer la fiesta juntos y ahorraros un dinerito". Y la presentadora sentenció jocosa: "Pues a mí me vendría muy bien, porque le dan más presupuesto que a mí". Este lunes, el programa de Pablo Motos también arranca temporada y lo hace con una entrevista a Bertín Oborne y una visita especial de Sergio Ramos.

Las audiencias de Antena 3

Mientras, Antena 3 también celebra su dominio frente a La 1 y Telecinco. Como hemos publicado, no ha aflojado ni en agosto. Con un 12,2%, Antena 3 lidera casi toda la parrilla. Saca dos puntos a La 1 (10,4%) y más de cuatro a Telecinco (8%), que cae hasta su mínimo histórico en un mes especialmente crudo para el canal de Mediaset.