Antena 3 no afloja ni en verano y lidera agosto, La 1 se afianza en la segunda plaza y Telecinco cae a mínimo histórico

Antena 3 no afloja ni siquiera en agosto. El canal principal de Atresmedia vuelve a ser líder de la televisión sin hacer nada especial, porque no ha necesitado nutrir su parrilla con grandes estrenos, sino que lo ha hecho aprovechando la inercia de una programación muy bien asentada que funciona tanto en temporada alta como en vacaciones. Saca dos puntos a La 1 (10,4%) y más de cuatro a Telecinco (8%), que cae hasta su mínimo histórico en un mes especialmente crudo para el canal de Mediaset.

Con un 12,2%, Antena 3 lidera casi toda la parrilla: la sobremesa (Sueños de libertad), la tarde (YAS Verano y Pasapalabra), el prime time (Antena 3 Noticias, las reposiciones de El Hormiguero, Una nueva vida, Renacer y La Encrucijada) y el late night. Mención especial merece La Ruleta, que ha arrasado en agosto, y Arguiñano, que funciona incluso con entregas repetidas.

La segunda plaza es para La 1 (10,4%), que ha reafirmado su posición gracias al buen funcionamiento de las mañanas, con La hora de La 1 y Mañaneros en máximos, la fortaleza de La Promesa y Valle salvaje en las tardes y los programas que ha estrenado en prime time. En este caso, la cadena pública sí ha nutrido su parrilla nocturna con nuevos títulos, como el Grand Prix o Dog House, que ha sido la revelación del verano.

La que más ha sufrido es Telecinco, que agosto se le ha hecho especialmente difícil. La crisis de audiencia del canal de Mediaset se ha recrudecido este mes y lo ha cerrado con un 8% de share, el peor resultado de todos sus tiempos. Pierde seis décimas respecto a agosto del año pasado, cuando firmó el que hasta ahora era su peor dato. A Telecinco solo le ha funcionado First Dates -que se lo ha cogido prestado a Cuatro- y las mañanas (La mirada crítica y Vamos a ver). La tarde sigue muy floja y en prime time ha tirado de programas de bajo presupuesto que tenía guardados desde hace meses, como Allá tú o El rival más débil. Tampoco ha emitido De Viernes, porque ha preferido centrar todos sus esfuerzos en la nueva temporada que arranca y en la que estrenará, entre otros programas, Supervivientes All Stars como gran baza (el jueves). El próximo lunes, Ana Rosa volverá a las mañanas y Joaquín Prat estrenará su nuevo programa de tarde.

En cuanto a La Sexta (5,5%) y Cuatro (5,3%), su batalla se ha ajustado más que nunca, porque han terminado separadas por tan solo dos décimas.