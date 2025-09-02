Septiembre arranca con fuerza en RTVE. Tal y como adelantó este portal el pasado 16 de julio, Pepa Bueno ha regresado este lunes a la segunda edición del Telediario como presentadora. La periodista ha vuelto a la que fue su casa con una entrevista al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que pone fin a un silencio de más de un año en medios nacionales.

"Gracias por conceder esta entrevista a TVE. Hace un año que no concede una entrevista Presidente. Ya sé que ha atendido a la prensa en ruedas de prensa, pero un año es mucho tiempo sin que un presidente se someta al interrogatorio de un periodista sobre su gestión. Imagino que hay un montón de colegas que esperan una oportunidad como esta. ¿Va a cambiar, va a estar más disponible esta temporada?", ha expresado la exdirectora de El País al inicio de la entrevista.

En su regreso a la cadena pública, Bueno también ha conversado con el líder del ejecutivo sobre los casos judiciales que implican a su entorno familiar, incluida su esposa, Begoña Gómez y su hermano David Sánchez.

"No pensé que esto pudiera pasarle a una persona que ejerce responsabilidades políticas. Esto viene de denuncias falsas, recortes de prensa de organizaciones ultraderechistas para abrir una causa contra familiares como mi hermano o mi esposa. Siempre defiendo su inocencia y honestidad. Hay jueces haciendo política y políticos haciendo justicia. Hay jueces que no hacen bien su trabajo. Hay un problema de desempeño, de instrucción, de 'pena de telediario', que al final están pagando dos personas por ser familiares míos. Que hay jueces haciendo política y que hay políticos que intentan hacer justicia, los hay, pero son la minoría", ha declarado.

En su intervención, Pedro Sánchez ha negado que haya "corrupción estructural" ni "financiación irregular" en el PSOE "No tenía ninguna información objetiva de que estuvieran cometiendo supuestos actos de corrupción", ha afirmado, en alusión a los casos que afectan a José Luis Ábalos, Santos Cerdán y Koldo García.

En su primera entrevista desde hace más de un año, Sánchez también ha asegurado que presentará los Presupuestos hasta que sean aprobados. "Vamos a pelear por aprobar los Presupuestos Generales", ha declarado. Asimismo, ha respondido a cuestiones que afectan a los incendios, la emergencia climática y el acceso a la vivienda.