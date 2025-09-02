Así se encendió Bertín Osborne en 'El Hormiguero' tras las críticas por exponer a su hijo en las revistas: "Me la sopla"

Este lunes 1 de septiembre, Pablo Motos arrancó la nueva temporada de El Hormiguero, la número 20, con récord de audiencias y con un invitado que ha generado mucho revuelo en los últimos días por su decisión de exponer a su hijo, de algo más de un año y medio, en su revista de cabera. Una decisión que le ha costado las mismas críticas que a Ana Obregón y a otros famosos por exponer a unas criaturas menores de edad en las revistas. Bertín, en cambio, aseguró que no había cobrado por ello y que lo hacía por no "esconder" al menor y darle "su lugar".

Lo que sí es un hecho es que este verano, junto a otras personalidades, el presentador de Canal Sur y de aquellos programas de entrevistas en casas entró en la lista de morosos de Hacienda. Gabriela Guillén, la madre de la crituara, en cambio, sí afirmó haber cobrado y que todo iría para el beneficio del pequeño. Hay que recordar, además, que la paraguaya le ganó una sentencia que declara como padre legal a Bertín, aunque quedan por cumplir las medidas económicas que afectan al menor y de las que tendrían que responder sus padres. Y llegó entonces la portada de Hola de los dos, posando por separado y para, insistió Gabriela, beneficio del niño. Hay muchas formas de cobrar.

Las palabras de Bertín en El Hormiguero

Tras su paso por la edición número 12 de Tu cara me suena, en la que se quedó a las puertas de la final, el cantante de rancheras volvió a pisar Antena 3 y sobre su hijo y el hecho de exponerlo, dijo: "Mira, tengo un niño, ¿vale?", dijo al comienzo. "La gente decía que lo tenía escondido, que no lo saca", añadió. No especificó, sin embargo, quién es esa gente que tanto lamentaba que no expusiera a su hijo en una revista.

Cómo será de machirulo y cuñado el discurso de Bertín Osborne para que en ese programa solo se rían las hormigas, el Motos y cuatro del público.pic.twitter.com/EuEgMhki8N — Miss Kokoro (@KokoroMiss) September 1, 2025

Pero siguió: "Primero eso, ahora lo saco y otro follón. Si hago una cosa porque la hago. Si no la hago porque no la hago. Me la sopla". Y se reafirmó: "Y he sacado a mi niño. Está ahí, fenomenal y ya está. Como si tuviera que dar todavía explicaciones". Pablo Motos intervino: "Ya ya, tienes toda la razón". "Hombre, no me jodas", siguió el artista. Y de la madre de su hijo también dijo: "Todo bien, si yo me llevo bien con todo el mundo, si yo no me peleo con nadie. Se me nota, porque además se me nota mucho cuando lo hago".

Bertín y su portada de Hola

Bertín, hace un par de semanas, presumió en el semanario de su rol de padre después de todos los cruces de declaraciones que protagonizó con la paraguaya por el niño, con demanda de paternidad de por medio. Un niño llamado David al que reconoció por primera vez en junio del año pasado, cinco meses después de su nacimiento: "Me equivoqué, Gabriela se merece mi respeto y asumo toda responsabilidad", dijo entonces.

Pero estas fueron las palabras que pronunció después de que, en enero del año pasado y nada más nacer el niño, admitiera, también a través de su revista de cabecera, que no quería ejercer de padre: "Tuve con ella una relación de poco tiempo y, un día, me dijo que estaba esperando un hijo. Le dije: 'Mira, como tienes dos opciones, que sepas que yo estaré ayudando en cualquiera de las dos. Pero sé que, a mí, no me toca ahora ser padre otra vez. Yo he decidido que no quiero ser padre. No voy a ser padre'. Ella dijo que 'daba igual', que lo iba a tener igualmente. Es su responsabilidad. Ella ha tomado una decisión que es absolutamente razonable y que yo aplaudo, y por la que no hay ningún problema por mi parte".