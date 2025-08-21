Gabriela Guillén habla con Beatriz Cortázar e insiste sobre su exclusiva con Bertín: "El beneficio de todo esto es para nuestro hijo"

La portada compartida de Bertín Osborne posando junto a su último hijo David y con otra foto de Gabriela Guillén y el pequeño en Hola ha sido la exclusiva que nadie había aventurado para este final de agosto que promete dar mucho que hablar. Bertín se muestra orgulloso al lado del niño que ha tardado casi un año en conocer pero que hoy quiere que no sea un desconocido, tal y como confiesa en esas páginas. Por su parte, la madre de David, la paraguaya Gabriela, sonríe tranquila y con la sensación de que por fin las cosas se enderezan. La realidad de su hijo es algo que ya comparte con el padre de la criatura.

Claro que para llegar a este portadón hizo falta que Guillén acudiera a los tribunales, presentara una demanda de paternidad contra el cantante, se sometiera a las pruebas de ADN con el bebé a pesar de la negativa de Bertín a ese análisis y obtuviera el reconocimiento legal de que Norberto Ortiz es el padre de su hijo ante los ojos de la Justicia. De esa sentencia quedaba por cumplir las medidas económicas que afectaban al menor y de las que tendrían que responder sus padres, algo que hoy, Gabriela me asegura, aún no se ha elevado ante el juzgado pero ya han pactado entre ellos. "En agosto están muchas instancias cerradas pero por supuesto estas medidas se tienen que presentar ante el juez que es quien defenderá los derechos de nuestro hijo", asegura. Cabe recordar que Bertín fue declarado padre legal y condenado al pago de costas de ese proceso.

Pero la historia por fin ha dado un giro y ya los padres, por separado pero en la misma portada, posan con el menor luciendo orgullosos lo que han creado juntos. Osborne se muestra sonriente y encantado de cómo es el pequeño, un calco de su padre pero con el pelo rizado y oscuro. "Es Bertín con permanente", dicen en las redes con humor, y reconoce que a su edad (70 años) lo de la paternidad se le hace bola pero que se esforzará por estar cerca y por supuesto porque su hijo tenga una vida y educación de nivel.

Y es aquí cuando surge la polémica de nuevo en tanto en cuanto al cantante le ha molestado de una manera casi exagerada que se haya dicho que ha cobrado por esta exclusiva, algo que suele hacer él y muchos famosos en la citada Hola que por algo es la cabecera que mejor paga las exclusivas. Para acabar con esos comentarios, Bertín, a través de la revista, ha hecho llegar un comunicado donde aseguran que no se ha llevado ni un solo euro y dejando que sea la otra parte la que responda por sus actos. Se puede entender que a Bertín le moleste ese supuesto ingreso y más si tenemos en cuanta que figura en la lista de morosos con Hacienda y ese rumor podría crearle más problemas de los que a simple vista se pueden pensar.

Que Bertín no haya cobrado esta vez no significa que hablemos de una exclusiva gratis total, que eso ya no pasa ni en las mejores familias. Es la propia Gabriela quien pone cordura a muchos rumores y habla con calma y sensatez sobre lo que todo podíamos imaginar.

"El beneficio de todo esto es para nuestro hijo". Pues lo que imaginábamos. Aunque Bertín y Gaby han limado asperezas, hay quien se empeña en enfrentarlos incluso tras posar casi juntos en la revista. "Hay mucho hater alrededor que siempre critica todo", dice Guillén. "Con este reportaje solo queríamos demostrar que hay un acercamiento con el niño y darle normalidad. No entiendo porque se saca puntilla de todo. Hola me hizo esta propuesta y yo se lo comenté y aceptó. Sé que luego él habló con los de la revista pero a quien primero llamaron fue a mí. No puedo dar detalles, por el contrato que hemos firmado pero no es verdad que haya sido una iniciativa suya".

Y remarca: "Insisto que es algo bonito y no hay que darle más vueltas. No hemos posado juntos pero ese tampoco es el tema. Evidentemente el beneficio de este reportaje es para nuestro hijo", aclara Guillén. Sí me asegura que ya han hablado de la manutención de David pero "está pendiente de estudio y entre nosotros no hay problemas pero tiene un trámite legal que se tiene que formalizar porque las cosas deben quedar por escrito", dice.

"Lo hemos hecho por el niño. La remuneración claro que es importante y no lo íbamos a hacer gratis sobre todo porque en mi caso me han robado mi vida, han dicho barbaridades y, aunque no tengo porque justificarme, he decidido dar este paso siempre por el bien de mi niño. No tenía intención de sacarlo en una portada pero he llegado a la conclusión de que cuanto más se normalice todo mejor va a ser para él", cuenta en lo que considera un cambio de opinión.