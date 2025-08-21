¿Cómo alguien ha podido llegar a pensar que Bertín Osborne ha vendido una portada posando con el pequeño de sus hijos a la revista Hola?

Durante muchos años, creímos que Bertín Osborne, además de cantar y salir en programas de televisión, se llevaba de vez en cuando un pellizco extra por conceder entrevistas hablando de sus amores y desamores, de sus hijos, de su vida privada y posando en exclusiva para la revista Hola. No recordamos que nadie enseñara o viera las facturas (tal vez la Agencia Tributaria) que el artista madrileño le pasaba al semanario cada vez que aparecía estupendo, con ese fachón de hombre guapo que tiene, con o sin su mujer, con o sin sus hijas, con o sin sus niños, con o sin camiseta.

Tampoco recordamos que negara haber cobrado, no con la vehemencia de esta vez. Te creemos Bertín, no has cobrado esta vez. Y creemos a la revista. Estaría genial que, además de extender este ejercicio de transparencia y contarnos las veces que no cobra, nos explicaran las que sí cobró, y cuánto. La ejemplaridad es siempre una virtud admirable. Es más, estaría bien que se hicieran públicos los cachés de las exclusivas, de todas, no solo las de Bertín. Para saber los lectores a qué atenernos a la hora de valorar y diferenciar las verdades de las verdades pagadas. Todo el mundo puede entender la diferencia.

El posado de Bertín Osborne y Gabriela Guillén con su hijo, cada uno por separado, generó un alud de críticas de gente que no entiende este giro de guion entre ellos, que no están juntos. Bertín Osborne ha pasado de su postura inicial de poner en duda ser padre del niño y no reconocer su paternidad a fotografiarse con el pequeño junto al texto: "No quiero que sea un niño escondido". Gabriela ha pasado de no querer ni decir su nombre (Arian David) a protagonizar la misma portada junto al texto: "Independientemente de que Bertín y yo no estemos juntos, quiero que mi hijo sienta el amor de los dos". El nivel de los comentarios fue tan intenso que la revista, Hola, que nunca dice si sus portadas son pagadas o no, se ha visto obligada a emitir un comunicado sin precedentes: "Su único deseo y motor para hacer esta sesión fotográfica ha sido que 'no sea un niño escondido'. No hay intereses más allá como muchas voces maliciosas están apuntando. Y es que el cantante ha accedido a hacer este posado de manera desinteresada: sin pedir dinero y sin cobrar absolutamente nada".

La revista dice, por tanto, que Bertín no ha cobrado nada. Pero no se expresa sobre si Gabriela ha recibido alguna contrapartida. Bertín ha hablado tras la portada: "Estoy indignado y quemado con los que han dicho que yo he utilizado al niño para cobrar. No hay derecho a todo esto. He hecho el tema de buena fe, sin pedir nada a cambio, porque creo que era de justicia hacerlo. Lo he hecho con cariño. ¿Crees que me merezco que digan lo que están diciendo? No puedo más. No he cobrado nada ni he pedido nada, lo he hecho de buena fe y por cariño a Hola. No lo hubiera hecho con otros". Es normal que tenga cariño a Hola porque ha contribuido a su sustento durante años. A no ser que también sea falso que cobrara por las otras portadas.

Aquí una pequeña muestra. Bertín Osborne aparece en el listado de deudores a la Hacienda Pública publicado el 27 de junio de 2025 con su nombre verdadero, 'ORTIZ OSBORNE, NORBERTO, y figura que tiene una deuda de 865.601,41 euros.

La portada de Hola ha sido a veces como una segunda casa para Bertín.

Bertín y Fabiola han acudido a Hola también para sumar en su admirable labor solidaria con la Fundación que promueven.

De nuevo la Fundación sirvió en esta portada como excusa para juntar de nuevo a los ex y armar una portada que sin duda resultó rentable para Hola y que le vino bien a la admirable labor solidaria del cantante y su ex mujer.

Conmovedor reportaje lleno de esperanza e ilusión. Otra gran portada de Bertín en Hola con uno de sus hijos.

Alegría en Navidad tras un año de lucha. Esta portada se convirtió en un clásico.

Sin camiseta al cumplir los 50 y con dos de sus hijas. ¿Cobraría aquella vez?