Lo que dicen las redes de la exclusiva de Bertín Osborne con su hijo con Gabriela Guillén tras entrar en la lista de morosos de Hacienda

Es la sorpresa de este miércoles en la crónica rosa: Bertín Osborne posando en su revista de cabecera con el mismo hijo que no reconoció hasta cinco meses después de su nacimiento. El pequeño del cantante y Gabriela Guillén, que nació en diciembre de 2023, ahora se ha convertido por decisión de sus padres, a cambio de un buen pellizco, en protagonista de una portada que bien nos recuerda a las muchas que protagoniza Ana Obregón, de la misma edad que Bertín, 70 años, con su hija-nieta. La última de la actriz con la criatura nacida por gestación subrogada, la de la semana pasada.

La portada de Bertín, ahora, también revoluciona las redes sociales: "Bertín Osborne y Gabriela Guillén presentan a su hijo. Cómo ha cambiado todo desde el nacimiento del pequeño... De esas cosas que no me esperaba ver", escribe una usuaria en X, recordando las palabras que el cantante pronunció en su día: "Entonces yo, mucho antes de que lo tuviera, le dije que yo no tengo vocación de padre a estas alturas. Que, además, me parece una putada para un niño que pierda a un padre cuando no haya hecho ni la mili, que la vamos a hacer otra vez... No es mi momento y no me voy a poner a cambiar pañales a estas alturas de mi vida".

En ¡Hola!,



? Bertín Osborne y Gabriela Guillén presentan a su hijo. Como ha cambiado todo desde el nacimiento del pequeño..



De esas cosas que no me esperaba ver pic.twitter.com/EjPjqIOwMH — Alba Medina (@albammmedina) August 20, 2025

El cantante, que recientemente entró en la lista de morosos de Hacienda, se justifica en el semanario: "El porqué de estas fotografías es por darle visibilidad a esta situación y que no sea como un niño escondido. Y yo, encantado. El niño es una monada. Y cariñosísimo. Es un amor". En redes comentan el parecido entre niño y padre: "Me he quedado tiesa viendo la portada del Hola. Cómo iba a dudar Bertín de su hijo si es él con la permanente hecha". Sobre el parecido, la propia Gabriela, que hace no mucho dijo que Bertín es "un cero" como padre, señala también: "Tiene una mezcla de parecidos muy peculiar. Y con su padre tiene conexión. Se ríe igual que él. Así, como de lado. Es idéntico".

Me he quedado tiesa viendo la portada del Hola. Cómo iba a dudar Bertín de su hijo si es él con la permanente hecha. — Mercedes (@mercedessiete) August 20, 2025

La guionista Marina Lobo, en X, también comenta: "El único desenlace posible en mi cabeza es que que la nietija de Ana Obregón y el hijo de Bertín Osborne acaben juntos. Esas sí que serán las entrevistas buenas del Hola".

El único desenlace posible en mi cabeza es que que la nietija de Ana Obregón y el hijo de Bertín Osborne acaben juntos. Esas sí que serán las entrevistas buenas del ¡Hola! pic.twitter.com/A98z60y68C — Marina Lobo (@marinaLobL) August 20, 2025

La portada de Bertín

Bertín presume ahora de su rol de padre después de todos los cruces de declaraciones que ha protagonizado con la paraguaya por el niño, con demanda de paternidad de por medio. Un niño llamado David al que reconoció por primera vez en junio del año pasado, cinco meses después del nacimiento de la criatura: "Me equivoqué, Gabriela se merece mi respeto y asumo toda responsabilidad".

Fueron las palabras que pronunció después de que, en enero del año pasado y nada más nacer el niño, admitiera, también a través de su revista de cabecera, que no quería ejercer de padre: "Tuve con ella una relación de poco tiempo y, un día, me dijo que estaba esperando un hijo. Le dije: 'Mira, como tienes dos opciones, que sepas que yo estaré ayudando en cualquiera de las dos. Pero sí que, a mí, no me toca ahora ser padre otra vez. Yo he decidido que no quiero ser padre. No voy a ser padre'. Ella dijo que 'daba igual', que lo iba a tener igualmente. Es su responsabilidad. Ella ha tomado una decisión que es absolutamente razonable y que yo aplaudo, y por la que no hay ningún problema por mi parte", dijo entonces.

Y ahora, Bertín y Gabriela nos sorprenden en la misma revista haciendo su agosto mientras exponen a la criatura. Eso sí, desde la portada anuncian que posan por separado "para evitar malentendidos", expone el semanario. Poderoso caballero es don dinero.