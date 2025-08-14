El plan de Paloma Lago con su hijo Javier, sobrino de Ana Obregón, en su verano más duro tras la denuncia al político gallego

Es un verano complicado para Paloma Lago, a la espera de ver cómo evoluciona la denuncia por presunta agresión sexual que presentó contra el político gallego Alfonso Villares, tal y como conocimos a principios de junio cuando este dimitió como consejero de la Xunta.

El gran apoyo de la modelo y presentadora de 58 años es Javier, su único hijo fruto de la relación que mantuvo con Javier García Obregón, el hermano de Ana. Y precisamente junto a él ha compartido uno de sus últimos planes en redes. "Javi con sus sobrinos", ha presumido orgullosa del plan familiar que han disfrutado en el jardín. Paloma les ha grabado mientras correteaban.

Su familia es su gran soporte. Javier, de 28 años, se casó el año pasado con Eugenia Gil después de siete de relación. Una boda que estuvo marcada por las ausencias: la de su primo Aless, que falleció en mayo de 2020; y sus abuelos Ana María Obregón y Antonio García, que murieron en mayo de 2021 y en septiembre de 2022 respectivamente.

Tras la noticia de la denuncia de Lago a Villares, la modelo (que sufrió hace unas semanas un accidente doméstico que le hizo ir con el brazo escayolado) ha visto como el foco mediático se ha vuelto a centrar en ella tras años en un plano mediático discreto.

La familia, al igual que ella, también se muestra hermética aunque mostrándole todo su apoyo. Su ex marido se ha pronunciado en varias ocasiones cauto cuando le han preguntado al respecto, y Ana Obregón sí habló algo más en el plató de Sonsoles Ónega cuando se conoció todo, aunque últimamente ha optado por el silencio ya que, confiesa, es un tema delicado del que cierran filan.