La denuncia interpuesta por parte de Paloma Lago contra el consejero gallego Alfonso Villares por una presunta agresión sexual ha desatado un tsunami mediático. Las primeras reacciones no han tardado en llegar, entre ellas, la de Ana Obregón: "Esto es tremendo". La ex cuñada de la presentadora, que estuvo casada con su hermano Javier García Obregón y comparten un hijo, ha puesto la mano en el fuego por ella: "Creo firmemente en su palabra. Conociéndola, ha debido pasar algo muy serio para que ella dé este paso".

Obregón ha desvelado que le escribió un mensaje a Paloma Lago nada más saltar la noticia: "Le ofrecí todo mi apoyo, pero no me contestó y ella siempre contesta. Entiendo que ahora necesita tranquilidad". Quien sí le ha respondido es su sobrino, Javier, hijo de la presentadora: "Yo he escrito a Javi esta mañana, por supuesto, es mi ahijado, y le he dicho que tiene todo mi apoyo, y que lo que necesite, aquí estoy. Para un hijo esto es tremendo".

La tertuliana de Sonsoles Ónega ha desvelado que su sobrino estaba "trabajando, tranquilo", pero sospecha que lleva la procesión va por dentro: "Yo lo conozco, es tan fuerte como su madre y se lo guarda todo. Me ha dicho que muchísimas gracias por el mensaje de apoyo, que un beso muy fuerte y que ya está. Que su madre está tranquila y no va a decir nada, porque quien tiene que hablar ahora mismo es la Justicia". Y ha añadido: "Paloma está con la tranquilidad de saber que ha hecho lo correcto".

Ana ha asegurado que toda la familia está muy afectada por la situación, pues su cariño y su cercanía con Paloma siguen intactos a pesar de los años: "Mi hermano habla con ella casi a diario y yo mucho también. Cuando ocurre un hecho tan delicado, tan doloroso, tan malo para la familia, para el entorno, para los padres, para tus hijos… A mí lo que me preocupa, porque son parte de mi familia, es cómo se encuentran". Además, ha recordado que Paloma atravesaba unos meses muy complicados tras la muerte de su padre: "Ella lo ha pasado fatal, pienso en su madre, que acaba de enviudar, y qué necesidad tenía Paloma de hacer esto, lo que se le viene encima ahora... Si ha dado el paso, tiene que haber algo muy serio. Hay que denunciar".