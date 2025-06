La dimisión de Alfonso Villares este miércoles desató un terremoto mediático. El consejero de la Xunta de Galicia ha sido denunciado por la presentadora Paloma Lago por una presunta agresión sexual y será investigado como un ciudadano más, sin aforamiento, tal y como es su deseo. Su círculo más cercano asegura que Villares y Lago mantenían una relación sentimental desde hace dos años, pero algo sucedió en la noche del 27 de diciembre de 2024 que dio un giro a su vida. El único testigo de lo sucedido es, precisamente, un sobrino de la presentadora, que ha sido citado para declarar en sede judicial.

Prefiere mantenerse en un perfil bajo y no quiere desvelar su nombre, pero sí ha hecho unas breves declaraciones en Tardear para dejar clara su postura en todo este asunto: "Yo estaba ahí ese día y por eso me han citado como testigo y tengo que ir a declarar al juzgado. Vivo pared con pared con ella. Yo le vi a él, pero no escuché nada, soy testigo circunstancial". Muy prudente, ha añadido: "Presencié algo pero no quiero decir el qué. Quiero dejarlo en manos de los abogados, el Fiscal, el juez... Ya se sabrá, no quiero meterme en líos... Paloma quiere que sea discreto".

El sobrino de la presentadora ha finalizado: "Yo conozco a mi tía, pero a él no. Yo respeto la presunción de inocencia. Esto tiene que dilucidarse en un juicio. Yo no quiero que caiga sobre nadie la pena de telediario, así que quiero ser prudente. Deseo que salga la verdad".

Villares defiende su inocencia

El consejero de la Xunta de Galicia convocó una rueda de prensa en la sede del gobierno central desde donde defendió su inocencia: "Soy absolutamente inocente y centraré todas mis fuerzas en defenderme de esta acusación en el ámbito judicial, como un ciudadano más".

Su dimisión, dijo, se debe a su intención de evitar el aforamiento que corresponde a todo político y a su deseo de mantener el escándalo lejos de las instituciones: "Son circunstancias de la vida privada de una persona que no quiero que enturbie lo más mínimo la confianza en las instituciones", aseguró.